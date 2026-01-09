自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

已核 健康網》肩膀卡不只是五十肩？醫：恐是舊傷

2026/01/09 14:40

肩膀疼痛、僵硬，甚至連穿衣服、梳頭都變得困難時，許多人第一時間會認為是「五十肩」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕肩膀疼痛、僵硬，甚至連穿衣服、梳頭都變得困難時，許多人第一時間會認為是「五十肩」。嘉韻診所復健科主治醫師顏韻珊指出，臨床上不少被歸類為「複雜型五十肩」的患者，問題往往不只是關節卡住，而是過去受傷的肌腱或關節韌帶沒有好好修復，之後因疼痛而不敢活動，關節才逐漸出現沾黏與僵硬。

顏韻珊說明，這些「舊傷」可能來自運動拉傷、提重物時的輕微撕裂，或長期姿勢不良造成的韌帶鬆弛和肌腱磨損。身體為了保護受傷部位而減少活動，關節囊逐漸變硬、活動角度越來越小。她提醒，如果只想拉開沾黏，卻沒有回頭處理受傷源頭，疼痛與僵硬就容易反覆出現。

針對這類五十肩，顏韻珊指出，治療重點不只是「把關節撐開」，而是同時找出並修復造成沾黏的結構問題。

臨床上會先透過影像檢查釐清肌腱、韌帶與關節囊的狀況，必要時在影像導引下進行沾黏鬆解，並搭配促進組織修復的治療方式，讓肩膀不只「動得開」，也能「用得久」。

當疼痛降低、活動角度改善後，再銜接復健，才能避免「一好就停、很快又卡」的惡性循環。

舒緩五十肩的居家運動策略

●爬牆運動：手指沿牆慢慢往上爬，協助抬高手臂。

●毛巾操伸展：雙手各持毛巾前後拉動，幫助肩膀內外旋。

●桌面滑動：手臂放在桌面上向前滑，協助前屈活動。

●肩胛收縮：將肩胛骨向後夾緊，維持5到10秒。溫和伸展：每次維持約20到30秒、每天多次，避免硬拉。

顏韻珊提醒，復健應以「不引發劇痛、逐步增加角度」為原則，若出現越做越痛、角度沒有進展，應回診調整策略。復健的關鍵在於及早開始、循序漸進地伸展與肌力訓練，研究顯示，在物理治療師指導下的復健效果，通常比只在家自行運動更好。

何時該就醫？醫師列出四大警訊

出現這些警訊，請及早就醫：

●曾有肩部受傷史，即使當下不嚴重。

●拉筋或復健一段時間後，越做越痛、角度未改善。

●夜間疼痛明顯，翻身容易痛醒手臂。

●在特定角度出現「卡住感」或刺痛。

顏韻珊強調，五十肩多是長期累積的結果，只要及早找出受傷源頭、配合正確治療與復健，多數患者都有機會逐步找回肩膀的靈活度，重回日常生活。

