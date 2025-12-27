自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》醫師談椎間盤突出：這裡痛就不是閃到腰

2025/12/27 13:37

骨科醫師吳政誼表示，若發現自己從腿到腰都在疼痛，就很可能是椎間盤突出。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

骨科醫師吳政誼表示，若發現自己從腿到腰都在疼痛，就很可能是椎間盤突出。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家常聽說「椎間盤突出」，卻不知道細節；特別是偶而腰痛只覺得是小傷。嘉韻骨科診所執行長、骨科醫師吳政誼在官方網站上以一項案例說明：28歲的阿翰在嘉義開貨車，閒暇時間也喜歡打籃球。他平常久坐、搬貨時習慣彎腰，下班打球時又常快速起跳與急停。某天早晨，他突然覺得腰一拉、屁股一路痛到腿，小腿還出現刺麻。

起初他以為是拉傷，不以為意。直到後來伴隨腳麻與劇烈的疼痛，讓他苦不堪言，好好睡一覺都成了奢求。經X光與超音波檢查確認，是四、五節椎間盤突出，壓迫神經。

吳政誼說明，你可以將椎間盤想像成一個有外殼與內餡的「脊椎夾心餅乾」：外層纖維環是穩定脊椎用的餅乾殼；內層髓核則是負責吸震的柔軟內餡。當你久坐、彎腰、突然用力時，這個外殼可能被拉開，內餡就會向外擠壓，壓迫到神經原本的空間；而這就是椎間盤突出的原貌。

當神經受到壓迫，你就會感覺痛、麻、刺、無力，也就是我們俗稱的坐骨神經痛。所以椎間盤突出並不等於坐骨神經痛，坐骨神經痛只是他可能表現出的症狀之一。

你可能會感覺到的症狀有：彎腰時下背瞬間刺痛；坐著比站著還難受；痠麻感從屁股延伸到大腿、小腿；腳麻，像被電到一樣；咳嗽或打噴嚏也會牽動背痛。這些都是神經與椎間盤快要受不了的警訊。

為什麼會發生？導致椎間盤突出的 4 大原因

很多年輕人會出現腰痛、腿麻，其實不是老化，而是日常姿勢與用力方式累積的結果。以下整理椎間盤突出的 4 大常見原因，讓你快速檢視自己是不是也有一樣的錯誤。

久坐超過6小時：坐姿壓力比站姿高1.4倍，尤其駝背更為嚴重。

長期低頭：體態前傾、圓肩，腰椎負擔變大。

彎腰搬重物：很多人習慣「彎腰」搬重物，力量都落在下背，椎間盤反覆受擠壓，久了就容易受傷。

運動強度高但核心不足：跳躍、衝刺、深蹲、硬舉等動作都需要核心先穩住脊椎；若核心沒啟動，腰椎就會被迫承擔過多力量，久了就容易出問題。

椎間盤突出 vs 坐骨神經痛 vs 閃到腰：怎麼分？

患者最常疑惑「到底是閃到腰還是椎間盤突出？」吳政誼提醒，只要記住一個原則：會痛到腿的話，就不是閃到腰。如果疼痛從臀部一路延伸到小腿或腳底，那通常不是肌肉問題，而是神經受壓，而這就是所謂的坐骨神經痛。

至於椎間盤突出，每人狀況不同，不是每個人都會壓迫到神經、腳麻，可能只有腰部劇烈疼痛，若彎腰下背會刺痛、坐著比站著還難受，發生的機率就很高，建議掛號給專業醫師檢查。

很多人一開始會問「醫師，這會自己好嗎？」答案是：大機率會，但不能只是乾等。雖然椎間盤有機會被身體吸收，但在這段時間裡，神經依然會受到刺激、疼痛仍會持續。若放著不管，可能造成：變成慢性疼痛、麻更明顯、腳無力、活動能力下降、不僅疼痛難耐，也會降低我們的生活品質。

因此，治療的目的不是把椎間盤「推回去」，而是：減少神經壓迫；改善發炎環境；讓走路、坐姿不再痛；幫助身體恢復正常功能。

