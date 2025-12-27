自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健檢好好看》長輩一跌多重骨折 手術8小時！4招在家看骨質疏鬆

2025/12/27 09:36

一般人在35歲後骨密度便會逐漸下降，近年健檢科技進步飛快，有許多方法可以測定骨密度。（健康網合成）

一般人在35歲後骨密度便會逐漸下降，近年健檢科技進步飛快，有許多方法可以測定骨密度。（健康網合成）

〔健康頻道／綜合報導〕近年高齡人口因跌倒而骨折、甚至喪命的案例頻傳，年長者定期測量骨密度的必要性與日俱增。嘉韻骨科復健科診所執行長、骨科專科醫師吳政誼指出，骨質疏鬆常見於停經後女性，但近年因生活型態改變與飲食西化，年輕族群骨質流失的比例也明顯上升。他強調，骨質疏鬆是一種「沉默的殺手」，早期幾乎無症狀，卻可能因一次輕微跌倒導致嚴重骨折；若因此臥床，更可能引發肺炎、泌尿道感染等併發症，致死率高達20%，不可輕忽。

吳政誼分享一名令他印象深刻的病例：一位約80歲高齡婦女，其骨密度僅 -4.3 SD，屬於「嚴重性骨質疏鬆症」。她在極低、僅約3階的階梯上滑倒，造成手腕、腰椎與髖部多處骨折。當時吳政誼為她進行了長達八、九小時的手術，成功挽回行動能力，也再次凸顯了骨質疏鬆防治的重要性。

近年AI骨鬆檢測技術興起，具備高準確度、低輻射量與高效率，能協助民眾在短時間內掌握骨骼健康狀況。嘉韻診所導入AI輔助骨密度評估，讓民眾能「提早發現、提早治療」，在骨折發生前就主動守護行動力與生活品質。

骨密度檢測結果以標準差（SD）為單位：

• 正常值：高於 -1 SD。

• 骨質流失（骨質減少）：介於 -1.5 SD 至 -2.5 SD。

• 骨質疏鬆症：低於 -2.5 SD。

另外，吳政誼提醒，「骨質疏鬆」有許多可早期跡象，隨時都可以觀察；若有以下四項高風險因子，應盡快檢測：

1.身高比年輕時矮超過3公分。

2.背靠牆立正時，後腦勺無法貼牆。

3.肋骨下緣與骨盆間距小於2公分。

4.年齡減去體重大於10，骨鬆風險上升6成。

他指出，一般人在35歲後骨密度便會逐漸下降，日常應多攝取鈣質與維生素D3，若為長輩，僅靠飲食，經常不足，可考慮補充鈣片；同時適度曬太陽有助生成維生素D，建議於上午10點前或傍晚陽光溫和時曬約15分鐘。

此外，負重運動如健走、騎單車可強化骨骼與肌力；在伸展時手持水瓶，也能提升上肢負重訓練。最後，他提醒應減少喝茶與咖啡，以避免鈣質流失。最後，吳醫師強調：「骨質疏鬆的預防與治療，關鍵在於行動。提早檢查、提早照顧，才能維持穩健步伐，自在揮灑每一天。」

嘉韻骨科復健科診所執行長吳政誼表示，骨質疏鬆無症狀，只要跌倒便可能造成嚴峻骨折。示意圖，非當事人。（嘉基骨鬆中心提供）

嘉韻骨科復健科診所執行長吳政誼表示，骨質疏鬆無症狀，只要跌倒便可能造成嚴峻骨折。示意圖，非當事人。（嘉基骨鬆中心提供）

