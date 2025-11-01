健康網》28歲就骨質疏鬆？工程師「骨齡比實際年齡老10歲」

研究發現不少年輕人出現骨質疏鬆，推測與運動不足以及飲食型態有關。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆不再只是銀髮族的健康議題！近年臨床觀察發現，越來越多年輕族群出現「骨質不足」甚至早期骨鬆。嘉韻診所骨鬆專科主治醫師吳政誼指出，長期久坐、缺乏日曬、過度節食與高咖啡因攝取，是現代人骨質流失加速的四大主因。「許多二、三十歲的上班族，其骨密度檢測結果已亮起紅燈。」

骨密度比同齡人低20％ 骨齡提前老化10年

28歲的工程師小雅（化名）長期久坐加班、三餐外食、每天三杯咖啡提神，在公司健檢中意外發現骨密度比同齡人低約20％，相當於三十多歲女性的骨齡，屬於「骨質不足」範圍。

經營養與運動介入一年後，骨密度回升至 -0.9。她驚訝地說：「原來骨質真的可以逆轉！」

請繼續往下閱讀...

吳政誼表示，這是典型的年輕型骨質不足案例。骨質密度通常在20至35歲達到巔峰，之後會逐年下降。「骨頭就像健康存摺，年輕時不存夠骨本，老了就沒得領。」

吳政誼指出，現代生活型態讓許多人在未達巔峰期前就開始流失骨質。以下是年輕人最容易忽略的四大陷阱與改善建議：

陷阱1：陽光不足

維生素D缺乏，鈣質吸收率下降。建議每天日曬15–20分鐘

陷阱2：咖啡因過量

加速鈣質流失。建議每天咖啡不超過2杯，搭配高鈣飲食

陷阱3：過度節食

缺乏鈣與蛋白質。建議均衡飲食減重

陷阱4：缺乏運動

骨骼未受刺激易流失。建議每週3次負重運動（快走、登階、彈力帶訓練）

符合多項警訊 應盡早檢查

若出現以下情況，代表骨鬆風險偏高：

• 身高比年輕時矮3公分以上

• 出現駝背或腰背痠痛

• 曾輕微碰撞就骨折

• 經常外食、鈣攝取不足

• 女性月經不規律或提早停經

吳政誼建議，符合五項以上警訊者，應盡早進行骨密度檢查（如DXA或AI輔助影像篩檢），以便及早發現骨質流失問題。他指出，目前醫療科技已能透過胸部X光片結合AI演算法，進行初步骨質健康分析，提供高準確率的早期風險評估，讓檢測更快速、無痛且普及。

「無論使用何種檢測方式，關鍵在於建立個人化的骨質追蹤基準線，並依年齡與風險定期檢查，才能有效預防與延緩骨質流失。」吳政誼醫師強調。

四大「逆轉骨鬆」行動處方

吳政誼指出，骨質疏鬆並非不可逆，只要及早發現與治療，就能讓骨本止跌回升。以下是他提出的四項實用方針：

1. 補鈣與維生素D雙管齊下：成人每日需攝取1000–1200毫克鈣質，搭配15分鐘日曬促進吸收。若維生素D偏低，應在醫師建議下補充。

2. 執行負重運動：快走、登階、彈力帶訓練能刺激骨質生成。建議循序漸進、避免高衝擊動作。

3. 均衡飲食、避免節食：減重時仍應確保蛋白質與鈣質攝取，避免「瘦了體態、虧了骨本」。

4. 尋求專業治療：若已達骨鬆標準，應由醫師評估，依狀況規劃藥物治療或營養介入，穩定改善骨質。

「骨質疏鬆是可以改善的慢性病，關鍵在於提早發現與持續追蹤。」吳政誼提醒，有家族史、月經異常、長期服用類固醇或體重過輕者，建議30歲就進行第一次骨密度檢查，建立個人骨本基準線，以利未來追蹤。吳政誼強調：「二、三十歲是存骨本的黃金期，從現在開始為骨骼健康超前部署，永遠不嫌晚。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法