自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》4大地雷早餐別誤踩 醫：吃得對很重要

2025/09/11 06:33

科博特診所院長劉博仁表示，早餐甜麵包配咖啡的組合，如同精緻澱粉+奶油糖，容易導致短時間餓得快；示意圖。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁表示，早餐甜麵包配咖啡的組合，如同精緻澱粉+奶油糖，容易導致短時間餓得快；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否總匆忙隨便吃早餐？或是忙到根本來不及吃？科博特診所院長劉博仁表示，早餐如同一天的「開機鍵」，足以影響上午的精神、血糖。尤其台灣常見早餐：蛋餅+奶茶、油條+豆漿、飯糰、甜麵包+咖啡，高油、高糖容易導致血糖飆升餓得快，可說是4大地雷；並提出有助健康的早餐內容3原則：蛋白質+好油脂+纖維，三者缺一不可，也是保護心血管與體重的好幫手。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家 」分享，常有患者詢問早餐到底要怎麼吃才比較健康？早餐不是隨便填飽肚子就好，它就像一天的開機鍵，攝取的食物會影響上午的精神、血糖的穩定度，甚至長期下來也會影響是否造成三高（高血壓、高血糖、高血脂）或肥胖的風險。

地雷4組合避免天天吃

劉博仁表示，偶爾吃些不健康的早餐，並不會馬上出問題，重點是長期的每天飲食習慣。以台灣常見早餐來說，以下4類地雷食物應避免：

蛋餅+奶茶：粉漿皮+油煎+含糖飲料，過於高油高糖。

油條+豆漿：油條常含反式脂肪，若再加上含糖豆漿，容易導致血糖飆升。

飯糰（油條+肉鬆）：熱量600–800大卡，油鹽高、缺蔬菜。

甜麵包+咖啡：精緻澱粉+奶油糖，導致短時間餓得快。

變化食材營養更均衡

至於漢堡、飯糰、炒麵健康嗎？劉博仁指出，很多人喜愛的西式早餐或傳統炒麵，其實也要看吃法，只要改變食材內容，也能變身健康飲食：

漢堡常見版本：白麵包+培根火腿+起司+薯餅→高油鹽加工肉。改善方法為選全麥麵包+雞胸肉+生菜+煎蛋，再搭配無糖茶。

飯糰常見版本：白飯+油條+肉鬆→澱粉油脂破表。改善方法為選糙米或五穀飯+蔬菜+雞肉或魚肉，變身「能量飯糰」。

炒麵常見版本：白麵條+肉燥油脂多、青菜少。改善方法為加燙青菜+水煮蛋或豆漿，讓營養更均衡。

早餐快速組合4版本

劉博仁表示，健康早餐應掌握3原則：蛋白質+好油脂+纖維，這三樣缺一不可；並提出以下早餐快速組合的實用建議：

快速版：茶葉蛋+無糖豆漿+全麥吐司（個人吃法比較像是這個組合）。

日式清爽：烤魚+五穀飯+味噌湯+小黃瓜（此組合一般家庭較難準備）。

地中海風格：全麥麵包+酪梨+小番茄+橄欖油（此組合吃起來算健康，也不難準備）。

隨身版：無糖優格+堅果+藍莓。

劉博仁提醒，早餐重點不是「吃飽就好」，而是「吃對很重要」。此外，八成時間吃對，兩成時間偶爾放縱，健康就能長久維持。最重要的是，學會簡單替換食材，就能讓傳統早餐升級，成為保護心血管與體重的好幫手。

科博特診所院長劉博仁指出，健康早餐應掌握蛋白質+好油脂+纖維3原則，無糖優格、堅果、藍莓便是「隨身版」好選擇；示意圖。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁指出，健康早餐應掌握蛋白質+好油脂+纖維3原則，無糖優格、堅果、藍莓便是「隨身版」好選擇；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中