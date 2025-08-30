自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》瓣膜閉鎖不全別驚慌？ 醫：定期追蹤 中度以上需評估

2025/08/30 13:30

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，心臟瓣膜就像血液的開關，控制血流方向，避免血液倒流。（圖取自freepik）

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，心臟瓣膜就像血液的開關，控制血流方向，避免血液倒流。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人在健康檢查後，看到報告上「瓣膜閉鎖不全」的大紅字就開始緊張，其實不用過度驚慌。宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，心臟瓣膜就像血液的開關，控制血流方向，避免血液倒流。輕度瓣膜閉鎖不全通常不會有明顯症狀，多數只需定期追蹤；但中度以上就可能引起胸悶、心悸或運動耐力下降，需要醫師評估並調整生活與用藥。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文解釋，瓣膜就是心臟裡面的開關，負責管制血流的進出，因為心臟必須要讓血液能夠回來又要再打出去，所以需要瓣膜來管制血流的方向，不然血液回流到心臟又打回去原來的腔室，那就無法讓血液順利地往肢體末端推送了。

例如在心臟舒張的時候，二尖瓣和三尖瓣會打開，讓血液從心房流到心室；在心臟收縮的時候，二尖瓣和三尖瓣會關起來，然後主動脈瓣和肺動脈瓣會打開，讓我們的血液從心室流到主動脈和肺動脈去。

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，如果瓣膜閉鎖不全，也就是關不緊的話，那心臟裡面的血液就會流向不該去的地方。（圖取自freepik）

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，如果瓣膜閉鎖不全，也就是關不緊的話，那心臟裡面的血液就會流向不該去的地方。（圖取自freepik）

如果瓣膜閉鎖不全，也就是關不緊的話，那心臟裡面的血液就會流向不該去的地方，例如會在收縮期從二尖瓣逆流回左心房去，久而久之就會造成左心房的血液過多，使壓力升高造成不舒服，甚至發生左心房擴大的情況。

劉中平提到，人體的心臟是很有承受力的器官，所以輕度的瓣膜閉鎖不全，通常不會造成什麼明顯的症狀，偶爾可能會有心悸、胸悶的感覺。大多情況醫生會建議持續觀察，沒有症狀的時候不需要吃藥。不過瓣膜閉鎖不全是退化性的疾病，會隨著年紀增加而進展，所以會建議大家要定期的追蹤檢查。

中度以上的瓣膜閉鎖不全就常常會造成患者的不舒服，可能會有胸悶、心臟跳動不規律、或運動功能下降、容易喘的情況。只要是中度以上的瓣膜閉鎖不全就一定要和心臟科醫師好好討論，看是否需要用藥去調整心臟的狀況，同時要控制血壓和生活方式，避免心臟功能下降，造成無法恢復的傷害。

劉中平補充，瓣膜閉鎖不全已經有多年的研究結果，目前醫生對疾病的發展和治療方法都蠻掌握了，看到健檢報告上的紅字，請盡早看診，讓醫師幫您釐清心臟的狀況，也避免不必要的擔心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中