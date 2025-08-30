健康網》瓣膜閉鎖不全別驚慌？ 醫：定期追蹤 中度以上需評估

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，心臟瓣膜就像血液的開關，控制血流方向，避免血液倒流。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人在健康檢查後，看到報告上「瓣膜閉鎖不全」的大紅字就開始緊張，其實不用過度驚慌。宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，心臟瓣膜就像血液的開關，控制血流方向，避免血液倒流。輕度瓣膜閉鎖不全通常不會有明顯症狀，多數只需定期追蹤；但中度以上就可能引起胸悶、心悸或運動耐力下降，需要醫師評估並調整生活與用藥。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文解釋，瓣膜就是心臟裡面的開關，負責管制血流的進出，因為心臟必須要讓血液能夠回來又要再打出去，所以需要瓣膜來管制血流的方向，不然血液回流到心臟又打回去原來的腔室，那就無法讓血液順利地往肢體末端推送了。

例如在心臟舒張的時候，二尖瓣和三尖瓣會打開，讓血液從心房流到心室；在心臟收縮的時候，二尖瓣和三尖瓣會關起來，然後主動脈瓣和肺動脈瓣會打開，讓我們的血液從心室流到主動脈和肺動脈去。

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，如果瓣膜閉鎖不全，也就是關不緊的話，那心臟裡面的血液就會流向不該去的地方。（圖取自freepik）

如果瓣膜閉鎖不全，也就是關不緊的話，那心臟裡面的血液就會流向不該去的地方，例如會在收縮期從二尖瓣逆流回左心房去，久而久之就會造成左心房的血液過多，使壓力升高造成不舒服，甚至發生左心房擴大的情況。

劉中平提到，人體的心臟是很有承受力的器官，所以輕度的瓣膜閉鎖不全，通常不會造成什麼明顯的症狀，偶爾可能會有心悸、胸悶的感覺。大多情況醫生會建議持續觀察，沒有症狀的時候不需要吃藥。不過瓣膜閉鎖不全是退化性的疾病，會隨著年紀增加而進展，所以會建議大家要定期的追蹤檢查。

中度以上的瓣膜閉鎖不全就常常會造成患者的不舒服，可能會有胸悶、心臟跳動不規律、或運動功能下降、容易喘的情況。只要是中度以上的瓣膜閉鎖不全就一定要和心臟科醫師好好討論，看是否需要用藥去調整心臟的狀況，同時要控制血壓和生活方式，避免心臟功能下降，造成無法恢復的傷害。

劉中平補充，瓣膜閉鎖不全已經有多年的研究結果，目前醫生對疾病的發展和治療方法都蠻掌握了，看到健檢報告上的紅字，請盡早看診，讓醫師幫您釐清心臟的狀況，也避免不必要的擔心。

