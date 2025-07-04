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健康網》不只暖胃！ 學者揭薑湯3好處 建議每週喝「這個量」

2025/07/04 09:32

學者表示，每週喝1-3碗薑湯有助於降低血脂；示意圖。（圖取自photoAC）

學者表示，每週喝1-3碗薑湯有助於降低血脂；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「冬吃蘿蔔夏吃薑，不用醫生開藥方。」這句話反映了傳統的養生智慧。薑不只能夠幫助暖胃、祛濕消水腫，做成薑湯飲用更有益於身體健康。營養學者洪泰雄於臉書專頁發文指出，每週喝1-3碗薑湯能夠有效降低三酸甘油脂與壞膽固醇，還能提升好膽固醇。

洪泰雄分享，生薑中含有「生薑醇（Gingerol）」與「薑烯酚（Shogaol）」2種成分，前者具有抗氧化、抗發炎及降血脂作用；後者是加熱後的轉化物，生理活性比生薑醇更強，對血脂調節與代謝症候群有幫助。

學者指出，生薑中含有生薑醇與薑烯酚2種成分，能抗氧化、調節血脂；示意圖。（圖取自photoAC）

學者指出，生薑中含有生薑醇與薑烯酚2種成分，能抗氧化、調節血脂；示意圖。（圖取自photoAC）

生薑3好處 能增加好膽固醇

●降低三酸甘油脂（Triglycerides）：過高的三酸甘油脂會增加動脈硬化與心血管疾病風險。薑中的活性成分可促進脂質代謝，減少脂肪在血液中的堆積。

●降低壞膽固醇（LDL）：壞膽固醇過高會堆積在血管壁形成斑塊，導致動脈阻塞。薑的抗氧化成分有助於防止LDL氧化，從而降低心血管風險。 

●增加好膽固醇（HDL）：有研究指出，規律攝取薑可小幅增加好膽固醇，有助於膽固醇平衡。

洪泰雄建議，每週可喝1-3次薑湯，準備乾薑粉12 公克，加入約200-300毫升熱水，沖泡後即可享用，另外也可搭配紅棗、枸杞、黑糖調味，適合寒性體質或冬天飲用。

他提醒，喝薑湯時有幾個注意事項，像是胃潰瘍、胃食道逆流者不宜空腹喝；適量飲用，過量攝取可能會導致口乾、腸胃不適或刺激性反應；而若是正在服用抗凝血藥物（如Warfarin）者，最好先諮詢醫師再飲用，因薑有輕微抗凝作用。

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