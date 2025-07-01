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健康網》紫高麗菜不只抗癌、顧胃！ 營養師：消水腫效果佳

2025/07/01 06:30

營養師指出，紫高麗菜含有大量的花青素，除了能抗發炎、保護腸胃，還能幫助消水腫；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，紫高麗菜含有大量的花青素，除了能抗發炎、保護腸胃，還能幫助消水腫；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紫高麗菜，又稱紫甘藍，是一種十字花科蔬菜，顏色呈深紅色至紫色，營養價值極高。營養師張語希在臉書專頁發影片分享，紫高麗菜含有大量的花青素，營養價值比一般的綠色高麗菜高，除了能抗發炎、保護腸胃，還能幫助消水腫。

張語希分享，紫高麗菜不僅含有極高的花青素，與一般綠色高麗菜相比，它的維生素C、鉀也都高出許多，消水腫的效果也比較好。不僅如此，還有抗發炎、抗癌、抗氧化的功能，還能幫助我們健胃整腸，有益消化道運作，保護胃部。

台北農產運銷公司也在其臉書專頁補充，紫色高麗菜不僅鮮艷迷人，還富含多種營養素，是健康飲食的絕佳選擇。除了做沙拉、醃漬、拌炒或煮湯外，也是天然的染色劑。將其打汁後混入麵糰製作出的創意料理，絕對是餐桌上的亮點。

另外，國健署也針對花青素的營養功效進行說明，它是一種抗氧化植化素，對身體有許多好處，像是保護眼睛、改善腸道菌相、降低發炎等。但人體沒有辦法自行合成，所以必須透過飲食來補充，通常藍色、紫色、紅色等深色食物中花青素含量會較高。

國健署列舉了全榖雜糧類、蔬菜類及水果類中含有花青素的食物，並建議於日常飲食多挑選這些深色食物，就能吃進更多花青素，為健康加分：

●全穀雜糧類：紫玉米、紫山藥、黑米、紫米、 紫地瓜。

●蔬菜類：紫甘藍、紫高麗菜、紅洋蔥、茄子、紫洋蔥。

●水果類：黑李子、葡萄、桑椹、櫻桃。

國健署分享，想補充花青素，平時可多選深色食物，如水果類中的櫻桃、葡萄、桑椹等；示意圖。（圖取自freepik）

國健署分享，想補充花青素，平時可多選深色食物，如水果類中的櫻桃、葡萄、桑椹等；示意圖。（圖取自freepik）

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