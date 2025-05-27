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健康網》綠豆湯啟動燃脂？ 醫揭「抗性澱粉+擬桿菌」是關鍵

2025/05/27 06:30

蕭捷健解釋，綠豆、綠香蕉、冷卻地瓜、燕麥等食物富含抗性澱粉與β-葡聚醣，經腸道發酵後會釋放乙酸。（資料照）

蕭捷健解釋，綠豆、綠香蕉、冷卻地瓜、燕麥等食物富含抗性澱粉與β-葡聚醣，經腸道發酵後會釋放乙酸。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日來碗冰涼綠豆湯，不僅消暑，竟還可能幫助燃燒脂肪？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健，近日在其臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」指出，根據《Cell Metabolism》期刊最新研究發現，腸道中的「擬桿菌（Bacteroides）」若遇上由抗性澱粉發酵產生的「乙酸」，可顯著降低肝臟與內臟脂肪，效果媲美低碳飲食，卻不必經歷飲食控制的痛苦。

抗性澱粉+擬桿菌超燃脂

蕭捷健解釋，綠豆、綠香蕉、冷卻地瓜、燕麥等食物富含抗性澱粉與β-葡聚醣，經腸道發酵後會釋放乙酸。乙酸能吸引擬桿菌大量繁殖，這些菌群如清道夫般迅速消耗腸道中的糖分，進而讓身體改為燃燒脂肪，進入「天然燃脂模式」。與其極端節食或斷碳，只要聰明選對食物與吃法，就能達到輕鬆減脂的效果。以下是3大燃脂飲食技巧：

3招打造「腸道燃脂工廠」

1. 抗性澱粉入菜：如綠豆、紅豆、綠香蕉、冷藏過的烤地瓜皆為優選，能增加腸道產乙酸效率。

2. 補充β-葡聚醣：燕麥是首選，只需前一晚泡水，隔日即能食用。

3. 攝取果寡糖（FOS）：洋蔥、蒜頭、蘆筍經簡單烹調即可保留益菌所需營養。

研究發現，腸道中的「擬桿菌（Bacteroides）」若遇上由抗性澱粉發酵產生的「乙酸」，可顯著降低肝臟與內臟脂肪；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，腸道中的「擬桿菌（Bacteroides）」若遇上由抗性澱粉發酵產生的「乙酸」，可顯著降低肝臟與內臟脂肪；圖為情境照。（圖取自freepik）

喝醋不等於補乙酸 3招養出擬桿菌軍團

許多民眾誤以為喝醋能補充乙酸，但事實上，乙酸在小腸就會被吸收，根本無法抵達大腸產生減脂作用。現代飲食習慣常破壞腸道菌群，讓原本存在的擬桿菌逐漸萎縮。

蕭捷健建議，想讓擬桿菌發揮效用，可從以下3點做起：

●彩虹餐盤原則：攝取藍莓、紫高麗菜等深色蔬果，可提升擬桿菌活性

●採用14小時空腹窗口：例如晚間8點至翌日10點不進食，能有效刺激腸道環境改善

●遠離「菌群殺手」：如精製糖、植物奶油與素食奶精等，會嚴重破壞擬桿菌生態

值得注意的是，若曾大量使用抗生素，擬桿菌族群減少，即使攝取再多纖維也無法啟動燃脂反應。因此，擬桿菌是否「健康存活」可能正是許多「吃菜仍瘦不下來」者的關鍵。

他分享個人煮綠豆的快速方法：洗乾淨後丟入電子鍋，啟動稀飯模式，30秒搞定簡單綠豆湯，既方便又養生，值得試試。

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