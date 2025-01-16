健康網》發冷3原因！ 學者曝4招改善：「它」加熱吃效果佳

學者表示，吃薑與辣椒有助於促進血液循環，改善身體發冷情況；示意圖。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天常常冷到身體皮皮挫，好像怎麼穿都不暖和？營養學者洪泰雄在臉書專頁發文表示，身體發冷主要與自律神經失調、飲食運動不足、血液循環不良有關，可以透過幾個改善方法，包括多運動、泡澡、補充菸鹼酸，改善手腳冰冷、適當吃薑與辣椒，促進血液循環，其中，薑加熱吃效果更好。

身體發冷3原因 不改善恐致頭痛

洪泰雄指出，身體發冷的原因可能與自律神經失調、飲食與運動量不足、血液循環不良有關，這會導致熱能無法在體內有效傳送。若不加以注意，可能會引發肩頸痠痛、頭痛、便秘和腹瀉等不適症狀。

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1.自律神經失調：壓力等因素可能導致自律神經失去平衡，影響血液循環和體溫調節。

2.進食和運動不足：若進食量和運動量不足，體內無法產生足夠的熱能，導致發冷。

3.血液循環不良：血液循環不暢使熱能無法順利運送到全身。

改善4對策

●飲食調整：吃薑與辣椒有助於改善。薑，含有促進血液循環的成分，建議切細後使用，加熱後效果更佳；辣椒，含有辣椒素，能促進血液循環和發汗，幫助提高體溫。

●泡澡：泡半身浴能促進血液循環，浸泡在溫暖的熱水中可讓身體由內而外變暖。

學者指出，泡半身浴能讓身體由內而外變暖和；圖為情境照。（圖取自freepik）

●運動：每天進行「30分鐘」的步行或其他有氧運動，能促進氣血運行，增強活力。

●營養補充：維他命E，有助於擴張末梢血管，促進血液循環，需持續服用210-250 IU，每天服用3個月才能見效；菸鹼酸，有助於穩定神經系統和循環系統，改善手腳冰冷，存在於動物肝臟、蛋、牛奶、全麥製品等食物中。

洪泰雄表示，透過以上對策，可以有效改善身體發冷的狀況，促進血液循環，提升生活品質。他也提醒，在進行飲食和運動調整時，應根據自身健康狀況進行適當調整，如發冷情況持續或加重，建議尋求專業醫療意見。

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