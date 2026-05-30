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BMI僅18也想打？ 瘦瘦針不是「美麗針」醫：偏瘦者使用恐傷身心

2026/05/30 05:30
BMI僅18也想打？ 瘦瘦針不是「美麗針」醫：偏瘦者使用恐傷身心

▲醫師提醒，瘦瘦針不是「美麗針」，更不是飲食疾患的解方；示意圖。 （照片來源：shutterstcok）

記者羅碧／台北報導

近年來俗稱「瘦瘦針」的GLP-1腸泌素類藥物蔚為風潮，不少民眾將其視為快速瘦身工具。不過，身心科醫師提醒，瘦瘦針原本是用於肥胖或代謝異常患者的治療藥物，若本身已偏瘦，甚至有飲食疾患傾向，仍執意施打，不但沒有醫療必要，還可能導致營養不良、肌肉流失，甚至加劇心理健康問題。

周伯翰身心醫學診所醫師陳柏安指出，有1名20多歲女性日前到門診，希望施打瘦瘦針抑制食慾。經評估發現，她的BMI僅18，已屬偏瘦體型，卻仍對體重極度焦慮，不僅反覆量體重、嚴格計算熱量，也持續擔心自己變胖。

進一步評估後，發現她可能罹患飲食障礙疾患中的神經性厭食症，且合併焦慮症及強迫症狀，因此未開立瘦瘦針，而是轉以心理治療及身心科治療方向介入。

陳柏安指出，臨床上愈來愈常看到民眾受到社群媒體、網路審美標準影響，即使體重正常甚至偏瘦，仍認為自己不夠瘦，進而尋求減重藥物協助。這類個案真正需要處理的往往不是體重問題，而是背後的身體意象扭曲與心理困擾。

誤用恐加劇飲食疾患

他表示，瘦瘦針透過抑制食慾達到減重效果，原本設計用於肥胖症或代謝症候群患者。若偏瘦者使用，可能進一步減少熱量攝取，造成營養失衡、肌肉量下降，甚至讓飲食疾患惡化。

根據《精神疾病診斷與統計手冊》第5版修訂版（DSM-5-TR），神經性厭食症主要特徵為持續限制能量攝取，導致體重明顯過低，並伴隨強烈增重恐懼及身體意象扭曲；暴食症則是反覆出現暴食行為，伴隨失控感及顯著心理痛苦；暴食症候群則常因頻繁暴食導致肥胖及心理困擾。

陳柏安表示，飲食疾患患者常合併憂鬱症、焦慮症或強迫症等共病問題，若未處理根本心理因素，單純依賴減重藥物，不僅無法解決問題，反而可能使症狀惡化，甚至增加自傷風險。

減重非容貌焦慮解方 先評估心理健康

他提醒，瘦瘦針並非「美麗針」，更不是改善容貌焦慮或飲食疾患的解方。民眾若長期對體重過度在意、害怕變胖，或出現極端節食、頻繁量體重等行為，應尋求身心科專業協助，接受完整心理評估與治療，透過建立健康飲食觀念與正確身體意象，才能真正維護身心健康。

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