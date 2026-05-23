高中生耳鳴感覺樂音走調 罕見「腦血管畸形」作祟

▲核磁共振檢查，顯示有2個「海綿狀血管畸形」，1個位於顳葉（A），1個位於腦幹（B）（紅色箭頭）。 （照片提供／蕭相如）

文／蕭相如

17歲的阿勇（化名）是1名熱愛音樂的高中男生，頭痛已持續一陣子，大部分的時候，稍微休息一下就會好了。就醫前的1個月，出現耳鳴；之後，聽音樂時，他覺得自己像是戴上接觸不良的耳機，音樂聲比平常高一度。

就醫當天，他被嚴重的頭痛吵醒，又出現4次嘔吐，伴隨暈眩，因此到外院急診。電腦斷層檢查顯示右側顳葉內側有出血病灶，並且波及腦幹，懷疑是腫瘤伴隨出血，因此轉診至長庚。

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腦部2處海綿狀血管畸形

醫師安排了核磁共振檢查，顯示有2個「海綿狀血管畸形」，1個位於顳葉，1個位於腦幹（如圖）。隔天，神經外科醫師幫他手術切除右側顳葉的病灶，病理報告確認為「海綿狀血管畸形」。住院10天後出院。

2個月後，他再次入院，是為了要處理位於腦幹的病灶。住院中，安排了質子立體定位放射手術，3天後出院。

他在出院2個月後的回診表示，聽音樂又回復過去清晰的品質。

海綿狀血管畸形是由許多薄壁血管組成的異常血管團，是少見的腦血管畸形。症狀有頭痛、顱內出血、癲癇或局灶性神經功能障礙。治療主要是依據症狀和位置而定，如果位於深部，例如腦幹，可用立體定位放射手術以精準放射線破壞病灶，降低出血風險。

頭痛是青少年常見的問題，多休息與避免刺激性的飲食可改善大部分的情況，但是伴隨有耳鳴、暈眩與嘔吐，就需要尋求醫療協助。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

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