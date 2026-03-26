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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

過敏性鼻炎 中藥＋雷射針灸治療改善

2026/03/26 05:30

▲雷射針灸合谷穴；示意圖。（照片提供／中醫師蕭以釧）

▲雷射針灸合谷穴；示意圖。（照片提供／中醫師蕭以釧）

文／蕭以釧

8歲的陳小弟每天早上起床就開始連續打噴嚏、流鼻涕、鼻子癢，晚上因鼻塞影響睡眠，導致白天上課精神不集中。經診斷為「過敏性鼻炎」，因症狀反覆、遇天氣變化更嚴重，讓家長相當困擾。在接受中藥與雷射針灸治療後，打噴嚏與流鼻水明顯減少，睡眠品質改善，生活與學習狀況也逐漸回到正軌。

雷射無痛、無侵入性 需自費

過敏性鼻炎是指鼻黏膜接觸過敏原後，經由免疫球蛋白IgE反應，引發鼻黏膜發炎而出現的一系列症狀，例如：打噴嚏、流清水鼻涕、鼻塞及鼻癢，常伴隨眼睛癢、咳嗽、疲倦或注意力不集中。其症狀反覆且病程長，常合併氣喘、鼻竇炎、異位性皮膚炎或過敏性結膜炎，家長應多加留意，及早發現。

▲雷射針灸迎香穴；示意圖。（照片提供／中醫師蕭以釧）

▲雷射針灸迎香穴；示意圖。（照片提供／中醫師蕭以釧）

中醫將過敏性鼻炎歸類為「鼻鼽」，《素問》：「鼽者，鼻出清涕也」、「嚏，鼻中因癢而氣噴作於聲也」。發病多因肺、脾、腎3臟功能失調，加上外邪侵襲鼻竅所致。

◎常見中醫證型包括：

●肺氣虛：打噴嚏頻繁、流清鼻涕不止，且容易感冒。

●肺脾氣虛：鼻塞明顯，常伴食慾不振、消化功能較差及容易感到疲倦。

●腎氣虛型：過敏反覆發作、病程較長，常感畏寒怕冷。

常用方劑為小青龍湯、辛夷散、辛夷清肺湯、玉屏風散等，研究顯示可改善鼻塞、流鼻水與打噴嚏等不適症狀，並調節免疫反應，降低IgE濃度。

至於雷射針灸運用特定波長的雷射光，照射刺激迎香、合谷、足三里等穴位，能促進局部循環、減輕發炎反應，並降低IgE濃度，使鼻腔更為通暢。雷射無痛、無侵入性，特別適合害怕針刺的兒童；但需自費。

◎生活保健小叮嚀

平時減少過敏原的接觸，寢具與被套定期以熱水清洗或烘乾，減少使用布窗簾、地毯及絨毛玩具；環境濕度控制在50%以下，可搭配除濕機及空氣清淨機，以減少花粉與動物皮屑；維持居家環境整潔，以防止蟑螂滋生，並避免暴露於二手菸環境中；早晚溫差大時，注意保暖有助於減少鼻黏膜受到刺激。

（作者為恩主公醫院中醫部內婦兒科主治醫師）

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