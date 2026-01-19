年輕女性胸悶、心悸 可能是二尖瓣脫垂

▲年輕女性反覆胸悶、心悸或呼吸急促，要小心是否有二尖瓣脫垂；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／郭志東

▲胸痛合併持續壓迫感、冒冷汗或運動後加劇，仍應立即就醫。 （照片提供／郭志東）

門診常見年輕女性因反覆胸悶、心悸或呼吸急促而就醫，擔心是否為易猝死的心臟病？其實在這群病人當中，部分確實與心臟瓣膜結構有關，那就是二尖瓣脫垂。

常見體型纖瘦、手腳修長

二尖瓣位於左心房與左心室之間，功能是防止血液逆流。若瓣膜較鬆弛或過長，在心臟收縮時，就會向上鼓起，像傘被風吹起般，這就是二尖瓣脫垂。其盛行率約2–3%，女性多於男性，常見於體型纖瘦、手腳修長的年輕女性。

大多數患者沒有症狀，僅在健檢或心臟超音波時被發現。

◎部分二尖瓣脫垂患者會出現以下症狀

●間歇性胸痛或胸悶

●心悸、心跳加快

●暈眩、呼吸急促

●焦慮、手抖、失眠等自律神經不適

這類胸痛與心肌梗塞壓迫般的疼痛不同，通常時間短、間歇性，與活動量未必相關。

疼痛時間短、間歇性

大部分二尖瓣脫垂屬輕度，不會進展成嚴重心臟病。但若合併二尖瓣閉鎖不全（血液逆流至左心房），長期可能造成心臟擴大或心律不整，需要密切追蹤。極少數患者因嚴重逆流而需接受瓣膜修補或置換手術。

心臟超音波及早判斷

最重要的檢查是心臟超音波，能判斷瓣膜是否鼓出及逆流程度。醫師在聽診時有時會聽到「喀答聲」或心雜音，也是典型線索。

◎日常生活建議

●規律追蹤：確診者通常建議每1–2年做1次心臟超音波。

●避免刺激：咖啡因與提神飲料易誘發心悸，應減少攝取。

●適度運動：大部分輕度患者可正常運動，不必過度限制。

●心理調適：胸悶與心悸常與焦慮、自律神經失衡有關，保持充足睡眠與放鬆練習能改善不適。

年輕女性胸痛並不等於心肌梗塞，二尖瓣脫垂是常見原因之一。多數患者只要定期追蹤就能安心生活。但若胸痛合併持續壓迫感、冒冷汗或運動後加劇，仍應立即就醫，以排除更危險的心臟疾病。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心主治醫師）

