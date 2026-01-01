自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

心導管「支架」能用多久？ 認識健保支架與塗藥支架

2026/01/01 05:30
心導管「支架」能用多久？ 認識健保支架與塗藥支架

▲心臟病患若有胸悶、胸痛或運動耐力下降，應回診檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／郭志東

心導管「支架」能用多久？ 認識健保支架與塗藥支架

▲心導管支架的使用年限，取決於血管本身的狀況，以及病人後續的生活習慣與用藥控制；示意圖。（照片來源：shutterstock）

許多剛放完心導管支架的病人，在門診就醫時的第1句話經常是：「醫師，我的支架能用多久？會不會幾年後就壞掉？」其實，支架並不像汽車零件有固定年限，它真正的壽命，取決於血管本身的狀況，以及病人後續的生活習慣與用藥控制。

使用年限取決血管狀況

◎台灣健保常見的支架分為兩類：

●裸金屬支架（Bare-metal stent，BMS）：屬於第1代支架，結構單純，放入後血管會重新內皮化，健保有給付，但缺點是血管再狹窄率較高，約20–30%。目前臨床上已很少單獨使用。

●塗藥支架（Drug-eluting stent，DES）：支架表面有藥物塗層，可以抑制血管內膜過度增生，大幅降低再狹窄的風險（〈10%）。此類支架需要病患接受部分負擔，但因為效果較佳，因此多數病人接受的都是塗藥支架的置放。

控制三高規律服藥 支架可長期維持通暢

◎支架會不會「到期」？

事實上，支架一旦放進去，就是永久存在血管裡，不會像人工關節需要定期更換。支架「壞掉」的情況，大多是血管在支架內又長出新斑塊，稱為「支架內再狹窄」。這通常發生在放置後半年到2年之間，之後風險會逐漸下降。若能控制好三高、規律服藥，支架可以長期維持暢通。

◎病人注意事項

●規律服藥：包括抗血小板藥物（Aspirin、Clopidogrel 等）與降膽固醇藥（Statin），這是防止支架血栓的關鍵。

●生活控制：戒菸、規律運動、維持理想體重，飲食避免高油、高鹽。

●定期追蹤：若有胸悶、胸痛或運動耐力下降，應回診檢查。

支架不是「保固品」，也沒有「幾年到期」的說法。它能維持多久，最大的決定因素在於患者的生活管理與藥物治療。對大多數病人來說，只要持續規律追蹤，塗藥支架的效果可以維持多年，甚至10年以上。換句話說，「支架撐多久」其實有部分是掌握在病患自己手中。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中