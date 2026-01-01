心導管「支架」能用多久？ 認識健保支架與塗藥支架

▲心臟病患若有胸悶、胸痛或運動耐力下降，應回診檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／郭志東

許多剛放完心導管支架的病人，在門診就醫時的第1句話經常是：「醫師，我的支架能用多久？會不會幾年後就壞掉？」其實，支架並不像汽車零件有固定年限，它真正的壽命，取決於血管本身的狀況，以及病人後續的生活習慣與用藥控制。

使用年限取決血管狀況

◎台灣健保常見的支架分為兩類：

●裸金屬支架（Bare-metal stent，BMS）：屬於第1代支架，結構單純，放入後血管會重新內皮化，健保有給付，但缺點是血管再狹窄率較高，約20–30%。目前臨床上已很少單獨使用。

●塗藥支架（Drug-eluting stent，DES）：支架表面有藥物塗層，可以抑制血管內膜過度增生，大幅降低再狹窄的風險（〈10%）。此類支架需要病患接受部分負擔，但因為效果較佳，因此多數病人接受的都是塗藥支架的置放。

控制三高規律服藥 支架可長期維持通暢

◎支架會不會「到期」？

事實上，支架一旦放進去，就是永久存在血管裡，不會像人工關節需要定期更換。支架「壞掉」的情況，大多是血管在支架內又長出新斑塊，稱為「支架內再狹窄」。這通常發生在放置後半年到2年之間，之後風險會逐漸下降。若能控制好三高、規律服藥，支架可以長期維持暢通。

◎病人注意事項

●規律服藥：包括抗血小板藥物（Aspirin、Clopidogrel 等）與降膽固醇藥（Statin），這是防止支架血栓的關鍵。

●生活控制：戒菸、規律運動、維持理想體重，飲食避免高油、高鹽。

●定期追蹤：若有胸悶、胸痛或運動耐力下降，應回診檢查。

支架不是「保固品」，也沒有「幾年到期」的說法。它能維持多久，最大的決定因素在於患者的生活管理與藥物治療。對大多數病人來說，只要持續規律追蹤，塗藥支架的效果可以維持多年，甚至10年以上。換句話說，「支架撐多久」其實有部分是掌握在病患自己手中。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心主治醫師）

