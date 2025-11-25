連拿湯匙都吃力疼痛 8旬婦扳機指針灸改善

▲中醫針灸穴位。（台南市立醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

▲陳姓婦人因扳機指長期疼痛，經柯秉志中醫師（左）施以針灸治療2個月後，手指卡住現象減輕，手部功能明顯恢復，重新找回日常自理能力。 （台南市立醫院提供）

83歲陳姓老婦雙手因「扳機指」長期疼痛，連握湯匙、提物品都相當吃力。接受中醫針灸治療2個月後，手指彎伸狀態從原本的3級改善到1級，卡住現象大幅減輕，手部功能明顯恢復，重新找回日常自理能力，生活品質大幅提升。

手指卡卡大幅減輕 找回日常自理能力

台南市立醫院中醫師柯秉志表示，手指卡住無法伸直、早晨起床要「喀」一下才能活動，這是俗稱「扳機指」的典型症狀。扳機指是「狹窄性腱鞘炎」的俗稱，主要是手指肌腱反覆使用，造成發炎與腫脹，使肌腱通過腱鞘時被卡住，恢復速度因人而異，中醫針灸可改善疼痛與卡住現象，縮短不適時間。

柯秉志表示，扳機指並非一出現就須接受侵入性治療。有研究指出，約有一半以上患者，即使沒有接受任何治療，也能在約8個月內自然痊癒，多數人1年內可完全恢復。其中拇指的自然好轉率更高達7成。

對於孩童常見的「扳機拇指」，也有超過半數能在數年內自然改善。然而，若症狀明顯、反覆發作或已影響生活功能，則可透過治療縮短不舒服的期間。

柯秉志說，目前常見治療方式包含休息與熱敷、口服藥、局部類固醇注射、增生療法、復健治療等，通常在數週到3個月內能改善症狀。對於嚴重卡住、彎曲後無法伸直甚至有劇烈疼痛者，可考慮「扳機指釋放手術」。

除了西醫治療，柯秉志指出，針灸也能有效減輕扳機指疼痛、改善卡住現象，不少患者在第1次施針後即明顯感受改善，療程約10次，可逐步恢復手指靈活度。常用穴位如尺澤穴、內關穴、陽溪穴、腕骨穴、陰陵泉穴及董氏奇穴。

