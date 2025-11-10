自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

中風病患手術出血風險高 是否停藥宜找醫師評估

2025/11/10 05:30
中風病患手術出血風險高 是否停藥宜找醫師評估

▲正服用抗血小板或抗凝血藥物，且即將接受手術或侵入性檢查前，應告知主治醫師，並讓心臟科、外科醫師共同評估停藥事宜；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／郭志東

在門診中，常有病人問：「醫師，我平常吃阿斯匹靈、抗血小板藥物Clopidogrel或抗凝血劑，如果要開刀，需要先停藥嗎？要停幾天？」這個問題其實非常重要，因為答得太保守，病人可能大出血；答得太冒險，卻可能導致中風或心肌梗塞。

突然停藥恐引發嚴重後果

抗血小板藥物（如Aspirin、Clopidogrel、Ticagrelor）以及抗凝血劑（如Warfarin、Apixaban、Edoxaban、Dabigatran等）主要作用就是降低血栓形成的風險。但在手術過程中，如果血液不容易凝固，就會增加術中或術後出血的風險。

這些藥物大多是因為曾經中風、心肌梗塞、裝過支架或有心房顫動才被醫師開立。如果突然停藥，血液恢復凝固能力，就可能在短時間內誘發腦中風、心肌梗塞或支架栓塞，後果甚至比出血更嚴重。

沒有一體適用標準答案

◎是否停藥、要停幾天，其實要依「藥物種類」與「手術性質」來決定：

●阿斯匹靈：對於許多小型手術（如拔牙、胃鏡切片、白內障手術），往往不需要停藥；若真要停，通常建議術前 5–7天。

●抗血小板藥物（Clopidogrel）：多數情況需要停5–7天，但若是最近才放過心臟支架，則必須與心臟科醫師討論，因為過早停藥風險極高。

●抗凝血劑（Warfarin）：通常要停5天左右，並依照INR監測；部分高風險病人可能需要短期改用低分子量肝素作「橋接治療」。

●新型抗凝血劑（NOAC）：由於藥效時間較短，依腎功能及藥物種類不同，通常停24–72小時即可。

◎重點提醒

●不同手術風險差異很大，像拔牙和腦部手術的出血容忍度完全不同。

●不同病人本身的中風、心臟風險也不同。

●因此，沒有「一體適用」的標準答案。

若您正服用抗血小板或抗凝血藥物，且即將接受手術或侵入性檢查，最安全的做法就是提前告知您的主治醫師，並讓心臟科、外科醫師共同評估。記住，這些藥不是「想停就停」的保健食品，而是關乎您生死的處方藥物。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心主治醫師）

