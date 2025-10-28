自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

偏頭痛頻率降低 調整用藥兼顧生活品質

2025/10/28 05:30
偏頭痛頻率降低 調整用藥兼顧生活品質

▲調整偏頭痛預防性藥物可兼顧頭痛控制與生活品質。 （照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

偏頭痛頻率降低 調整用藥兼顧生活品質

▲偏頭痛預防性藥物可能會有嗜睡的副作用；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／余宜叡）

「醫師，我能不能把預防偏頭痛發作的藥物從2種減成1種呢？」40多歲的郭女士在門診提出疑問。

偏頭痛頻率降低 調整用藥兼顧生活品質

▲若患者不符合給付規定，使用偏頭痛生物製劑需自費。（照片提供／余宜叡）

50多歲的王先生則說：「醫師，我吃了預防性藥物後，有時候會很想睡覺，還需要繼續吃嗎？不過頭痛真的變少了。」

在偏頭痛門診中，醫師常遇到患者自行減少預防性偏頭痛藥物的情況。原因可能是副作用困擾，或是覺得吃藥太多。但必須提醒的是，當預防性藥物減量或停用後，偏頭痛的發作頻率往往會增加。

另外，患者也常將「預防性藥物」與「急性期治療藥物」混淆。

●預防性藥物：確認患者預防性藥物的療效後，醫師通常會開立28天以上的連續處方，目的是讓患者每天規律服用，降低頭痛的發作頻率。

●急性期治療藥物：只需要在偏頭痛發作時使用，並不需要天天吃，因此醫師不會開立長期連續處方。

切勿自行減少預防性藥物

若偏頭痛長時間未發作，確實可以和醫師討論是否調整預防藥物。但要有心理準備，那就是一旦減量，偏頭痛可能會變得更頻繁，必須評估自己能否接受這樣的變化。目前也有新的治療選擇，例如具備偏頭痛預防適應症、副作用較少的生物製劑，其中針劑部分，健保給付有嚴格的門檻，而口服生物製劑目前仍屬自費藥物。這些預防性藥物可以與醫師討論，依照自身狀況，在頭痛發作頻率、藥物副作用與費用之間找到平衡。

新療法可選口服生物製劑

郭女士與醫師討論後，只使用其中1種預防性藥物，結果頭痛頻率從「2個月發作1次」增加為「1個月1次」，但思考更清晰；王先生則將預防性藥物劑量從2顆降至1顆，精神狀況變好，在重要場合時，則會使用口服生物製劑來避免偏頭痛發作。

調整偏頭痛的預防性藥物可以兼顧頭痛控制與生活品質。

（作者為員榮醫院家醫科醫師暨穩糖減重門診醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中