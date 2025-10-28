偏頭痛頻率降低 調整用藥兼顧生活品質

▲調整偏頭痛預防性藥物可兼顧頭痛控制與生活品質。 （照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

▲偏頭痛預防性藥物可能會有嗜睡的副作用；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／余宜叡）

「醫師，我能不能把預防偏頭痛發作的藥物從2種減成1種呢？」40多歲的郭女士在門診提出疑問。

▲若患者不符合給付規定，使用偏頭痛生物製劑需自費。（照片提供／余宜叡）

50多歲的王先生則說：「醫師，我吃了預防性藥物後，有時候會很想睡覺，還需要繼續吃嗎？不過頭痛真的變少了。」

在偏頭痛門診中，醫師常遇到患者自行減少預防性偏頭痛藥物的情況。原因可能是副作用困擾，或是覺得吃藥太多。但必須提醒的是，當預防性藥物減量或停用後，偏頭痛的發作頻率往往會增加。

另外，患者也常將「預防性藥物」與「急性期治療藥物」混淆。

●預防性藥物：確認患者預防性藥物的療效後，醫師通常會開立28天以上的連續處方，目的是讓患者每天規律服用，降低頭痛的發作頻率。

●急性期治療藥物：只需要在偏頭痛發作時使用，並不需要天天吃，因此醫師不會開立長期連續處方。

切勿自行減少預防性藥物

若偏頭痛長時間未發作，確實可以和醫師討論是否調整預防藥物。但要有心理準備，那就是一旦減量，偏頭痛可能會變得更頻繁，必須評估自己能否接受這樣的變化。目前也有新的治療選擇，例如具備偏頭痛預防適應症、副作用較少的生物製劑，其中針劑部分，健保給付有嚴格的門檻，而口服生物製劑目前仍屬自費藥物。這些預防性藥物可以與醫師討論，依照自身狀況，在頭痛發作頻率、藥物副作用與費用之間找到平衡。

新療法可選口服生物製劑

郭女士與醫師討論後，只使用其中1種預防性藥物，結果頭痛頻率從「2個月發作1次」增加為「1個月1次」，但思考更清晰；王先生則將預防性藥物劑量從2顆降至1顆，精神狀況變好，在重要場合時，則會使用口服生物製劑來避免偏頭痛發作。

調整偏頭痛的預防性藥物可以兼顧頭痛控制與生活品質。

（作者為員榮醫院家醫科醫師暨穩糖減重門診醫師）

