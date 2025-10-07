貧血致心臟過勞 慎防高輸出性心臟衰竭

▲貧血也可能引發心臟衰竭；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／郭志東

你以為心臟衰竭只會發生在血壓高、心臟病或年紀大的人身上嗎？其實，有一種少被注意的心臟問題，可能悄悄發生在貧血患者身上，它叫做「高輸出性心臟衰竭」（high-output heart failure）。

一般我們說的心臟衰竭，是心臟無法有效泵血，血流不足。但高輸出性心衰則有些特別，那就是心臟「泵得比平常更多」，出現疲倦、氣促、腳腫脹等典型症狀。這看似矛盾，其實背後原因多半與貧血有關。

心臟狂跳 血管擴張維持氧氣需要

◎為什麼貧血會讓心臟過勞？

血液裡的紅血球負責運送氧氣，貧血時紅血球不足，氧氣供應下降。身體為了維持組織氧氣需求，就會透過2種方式補償：

●心臟加速跳動：心跳變快，心臟泵出更多血液。

●血管擴張：降低阻力，方便血液流到全身。

長期下來，心臟一直處於「加班狀態」，像是1部超時運作的馬達。久而久之，就可能出現心臟衰竭症狀：氣促、疲倦、腳踝腫脹，甚至夜間呼吸困難。

◎誰容易發生高輸出性心衰？

●慢性失血：如胃潰瘍、大腸出血、女性月經量過多。

●營養性貧血：缺鐵、缺維生素B12或葉酸。

●慢性疾病引起的貧血：腎臟病、肝硬化、內分泌疾病（如甲狀腺功能異常）等。尤其是老年人，如果平時活動後就容易氣促、疲倦，更要留意是否貧血已影響心臟。

◎醫師如何診斷？

醫師會先做血液檢查確認貧血，再透過心臟超音波或心電圖評估心臟功能。典型特徵包括：

●心臟收縮功能暫時正常，但泵血量過大。

●心室壁可能輕度擴張。

●血流速度加快、心跳明顯加快。

另外，醫師也會找出貧血原因，因為只治心臟而不治貧血，症狀可能一直存在。

◎治療重點

高輸出性心衰的關鍵在於「治本」：

●改善貧血：鐵劑、維生素或必要時輸血。

●控制心臟負荷：部分病人需要藥物控制心跳或血管阻力。

●治療潛在疾病：如消化道出血或慢性腎臟病。

改善貧血 控制心臟負荷及早治療

早期發現與治療，通常能顯著改善症狀，避免心臟持續過勞。

貧血不只是「臉色蒼白、容易累」那麼簡單，它可能是心臟的隱形負擔。若長期疲倦、喘或活動後心悸，建議及早檢查血液與心臟功能。

心臟衰竭不一定都是心臟本身的問題，貧血也可能悄悄累壞心臟。早期發現、及早治療，是讓心臟健康、生活品質不打折的關鍵。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心主治醫師）

