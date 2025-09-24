紅疹不痛不癢 當心免疫性血小板低下紫斑症

▲抽血檢查有助釐清病因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／蕭相如

▲紅疹不會因為按壓後暫時消退，表示皮疹是因為血管出血而造成的。 （照片提供／蕭相如）

出現紅疹的原因很多，除了觀察大小、位置之外，醫師會利用一些方法來獲得更多的線索。當手指按壓皮疹部位時，紅色會不會暫時消退是很重要的線索。

4歲的小華（化名）就醫前幾天，媽媽注意到他的身上有一些紅色小點，雖然不會痛，也不會癢，可是數量有增加的趨勢，因此到診所就醫。診所醫師輕輕按壓，發現紅色小點也不會消退，因而轉至本院。

在急診，我們進行血液與生化檢驗，如診所醫師所預料的，血小板非常低，不到正常的1/30，因此入院治療。

入院之後，除了繼續給予類固醇之外，也會診血液科醫師，血液抹片發現除血小板數量很少之外，紅血球和白血球都沒有明顯異常，因而診斷為免疫性血小板低下紫斑症（ITP）。之後，隨著病情的逐漸穩定，我們逐漸的減少類固醇的量，小華也平安出院了。

防激烈碰撞 留意顱內出血

ITP是一種免疫疾病，自體免疫系統會攻擊血小板，造成血小板數目減少。由於血小板負責身體的止血功能，如果數值低下就會容易流血。住院除了使用類固醇之外，也要避免激烈碰撞，和留意有沒有出現顱內出血相關的嚴重神經學併發症，例如肢體無力等。

手指按壓皮疹部位時，紅色不會暫時消退表示皮疹是因為血管出血而造成的，通常是因為血管壁被破壞，造成血液從血管漏出，例如血管炎；或是血小板低下造成血液無法凝固。

皮膚是人體最大的器官，也會反應出身體的健康狀況，如果有不明原因的皮膚問題，須尋求皮膚科醫師的協助。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

