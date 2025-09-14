限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
糖友用藥後想吐 恐是藥劑量不對
文／余宜叡
柯先生是位40多歲的上班族，這次因感冒就醫，醫師發現他也有糖尿病與體重過重的問題，與他討論多元穩糖與體重管理方案。然而，當醫師提到「口服腸泌素」時，柯先生卻頻頻搖頭，直言：「我用過那個藥，一直想吐，完全吃不下，還影響到工作和日常生活！」
口服腸泌素劑量太高 副作用也重
進一步詢問他之前的處方內容後才發現，柯先生使用的是目前市面上最高劑量的口服腸泌素。其實該藥物有更低劑量的選擇，副作用也相對較低。醫師為他將劑量下調一級，回診時，柯先生表示這樣的劑量比較能接受，不僅能控制飲食，生活與工作也能順利進行。
請繼續往下閱讀...
類似的情況也發生在50多歲的曹女士身上。她有糖尿病與體重過重的困擾，使用的是針劑型腸泌素。雖然血糖控制明顯改善，但她經常感到噁心、甚至嘔吐，吃東西成了一種折磨。經檢視她的處方後，發現她用的是中高劑量的腸泌素。經醫師協助調整至低劑量後，曹女士回饋副作用明顯減輕，能正常進食，血糖也維持穩定，體重慢慢下降。
用藥出現明顯不適 應主動反映
根據目前腸泌素使用建議，應由低劑量開始，逐步調升，以利身體適應並減少副作用。如果在使用腸泌素後出現明顯不適，建議主動向原醫療團隊反映，以調整藥物劑量。
血糖控制與體重管理是一場長期抗戰，不論是口服或針劑，找到最適合自己身體的腸泌素劑量，才是真正能持久穩定使用的關鍵。
（作者為員榮醫院家醫科主任暨穩糖減重門診醫師）
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應