糖友用藥後想吐 恐是藥劑量不對

▲腸泌素劑量過高會導致噁心、甚至嘔吐；示意圖。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

▲用對藥劑量，讓糖友重新回到正常生活；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／余宜叡）

柯先生是位40多歲的上班族，這次因感冒就醫，醫師發現他也有糖尿病與體重過重的問題，與他討論多元穩糖與體重管理方案。然而，當醫師提到「口服腸泌素」時，柯先生卻頻頻搖頭，直言：「我用過那個藥，一直想吐，完全吃不下，還影響到工作和日常生活！」

口服腸泌素劑量太高 副作用也重

進一步詢問他之前的處方內容後才發現，柯先生使用的是目前市面上最高劑量的口服腸泌素。其實該藥物有更低劑量的選擇，副作用也相對較低。醫師為他將劑量下調一級，回診時，柯先生表示這樣的劑量比較能接受，不僅能控制飲食，生活與工作也能順利進行。

請繼續往下閱讀...

類似的情況也發生在50多歲的曹女士身上。她有糖尿病與體重過重的困擾，使用的是針劑型腸泌素。雖然血糖控制明顯改善，但她經常感到噁心、甚至嘔吐，吃東西成了一種折磨。經檢視她的處方後，發現她用的是中高劑量的腸泌素。經醫師協助調整至低劑量後，曹女士回饋副作用明顯減輕，能正常進食，血糖也維持穩定，體重慢慢下降。

用藥出現明顯不適 應主動反映

根據目前腸泌素使用建議，應由低劑量開始，逐步調升，以利身體適應並減少副作用。如果在使用腸泌素後出現明顯不適，建議主動向原醫療團隊反映，以調整藥物劑量。

血糖控制與體重管理是一場長期抗戰，不論是口服或針劑，找到最適合自己身體的腸泌素劑量，才是真正能持久穩定使用的關鍵。

（作者為員榮醫院家醫科主任暨穩糖減重門診醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法