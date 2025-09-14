自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

糖友用藥後想吐 恐是藥劑量不對

2025/09/14 05:30
糖友用藥後想吐 恐是藥劑量不對

▲腸泌素劑量過高會導致噁心、甚至嘔吐；示意圖。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

糖友用藥後想吐 恐是藥劑量不對

▲用對藥劑量，讓糖友重新回到正常生活；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／余宜叡）

柯先生是位40多歲的上班族，這次因感冒就醫，醫師發現他也有糖尿病與體重過重的問題，與他討論多元穩糖與體重管理方案。然而，當醫師提到「口服腸泌素」時，柯先生卻頻頻搖頭，直言：「我用過那個藥，一直想吐，完全吃不下，還影響到工作和日常生活！」

口服腸泌素劑量太高 副作用也重

進一步詢問他之前的處方內容後才發現，柯先生使用的是目前市面上最高劑量的口服腸泌素。其實該藥物有更低劑量的選擇，副作用也相對較低。醫師為他將劑量下調一級，回診時，柯先生表示這樣的劑量比較能接受，不僅能控制飲食，生活與工作也能順利進行。

類似的情況也發生在50多歲的曹女士身上。她有糖尿病與體重過重的困擾，使用的是針劑型腸泌素。雖然血糖控制明顯改善，但她經常感到噁心、甚至嘔吐，吃東西成了一種折磨。經檢視她的處方後，發現她用的是中高劑量的腸泌素。經醫師協助調整至低劑量後，曹女士回饋副作用明顯減輕，能正常進食，血糖也維持穩定，體重慢慢下降。

用藥出現明顯不適 應主動反映

根據目前腸泌素使用建議，應由低劑量開始，逐步調升，以利身體適應並減少副作用。如果在使用腸泌素後出現明顯不適，建議主動向原醫療團隊反映，以調整藥物劑量。

血糖控制與體重管理是一場長期抗戰，不論是口服或針劑，找到最適合自己身體的腸泌素劑量，才是真正能持久穩定使用的關鍵。

（作者為員榮醫院家醫科主任暨穩糖減重門診醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中