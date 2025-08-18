自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

老年性聽力障礙 健檢找出根源改善

2025/08/18 05:30
老年性聽力障礙 健檢找出根源改善

▲中老年人可以利用成人健檢，或到耳鼻喉科接受聽力檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／王拔群）

文／王拔群

因年齡增長而造成聽力的損失值得關注。美國耳鼻喉科醫學會在去年5月，根據實證醫學研究結果公布了老年性聽力障礙的治療指引，建議50歲以上的中年人接受聽力的篩檢，可以利用成人健檢或者接受耳鼻喉科醫療服務的機會同時來進行。

如果發現有聽力的問題，建議在排除了其他傳導性、混和性、語言辨識障礙、非對稱性聽力障礙後，建議每3年要做1次追蹤。

非對稱性的聽力障礙跟語言辨識能力低下有可能是因為「耳蝸後」的原因所引起，也就是俗稱的聽神經瘤。一旦檢查發現聽力障礙後，應尋求耳鼻喉科醫師的協助，接受進一步的臨床檢查，以確定是否有耳垢栓塞、感染、耳膜破裂以及其他的異常等；而傳導性或混合性的聽力障礙通常可以靠手術的協助來促進聽力的恢復。

同時醫師必須要能夠了解患者的經濟狀況，以及病人對於聽力的期待與偏好，在諮商、教育跟互動的過程當中，了解聽力喪失對於病人的溝通、安全、生活品質、認知功能等的各種影響，以提供年長者各種溝通的策略，從唇語、手語、輔聽設備、助聽器一直到昂貴的人工電子耳都是選項，尤其是人工電子耳現在條件已經放寬，聽力損失在70分貝以上且戴著助聽器效果卻不好的長者可以考慮放棄助聽器，而使用人工電子耳來做為輔聽的方式，但是目前健保給付人工電子耳的植入只限18歲以下的兒童，成年人還是必須要自己負擔醫療費用。

（作者為國泰醫院耳鼻喉科主任級主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中