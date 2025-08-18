老年性聽力障礙 健檢找出根源改善

▲中老年人可以利用成人健檢，或到耳鼻喉科接受聽力檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／王拔群）

文／王拔群

因年齡增長而造成聽力的損失值得關注。美國耳鼻喉科醫學會在去年5月，根據實證醫學研究結果公布了老年性聽力障礙的治療指引，建議50歲以上的中年人接受聽力的篩檢，可以利用成人健檢或者接受耳鼻喉科醫療服務的機會同時來進行。

如果發現有聽力的問題，建議在排除了其他傳導性、混和性、語言辨識障礙、非對稱性聽力障礙後，建議每3年要做1次追蹤。

非對稱性的聽力障礙跟語言辨識能力低下有可能是因為「耳蝸後」的原因所引起，也就是俗稱的聽神經瘤。一旦檢查發現聽力障礙後，應尋求耳鼻喉科醫師的協助，接受進一步的臨床檢查，以確定是否有耳垢栓塞、感染、耳膜破裂以及其他的異常等；而傳導性或混合性的聽力障礙通常可以靠手術的協助來促進聽力的恢復。

同時醫師必須要能夠了解患者的經濟狀況，以及病人對於聽力的期待與偏好，在諮商、教育跟互動的過程當中，了解聽力喪失對於病人的溝通、安全、生活品質、認知功能等的各種影響，以提供年長者各種溝通的策略，從唇語、手語、輔聽設備、助聽器一直到昂貴的人工電子耳都是選項，尤其是人工電子耳現在條件已經放寬，聽力損失在70分貝以上且戴著助聽器效果卻不好的長者可以考慮放棄助聽器，而使用人工電子耳來做為輔聽的方式，但是目前健保給付人工電子耳的植入只限18歲以下的兒童，成年人還是必須要自己負擔醫療費用。

（作者為國泰醫院耳鼻喉科主任級主治醫師）

