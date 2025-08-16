減肥成功卻復胖 體脂率飆47.8% 就醫聰明減重3策略 避免胖回原形

▲復胖會造成一定程度的心理壓力。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

▲體脂率越高，體重管理方式可能出問題。（照片提供／余宜叡）

40多歲的黃女士因頭暈不適前來門診就醫。在詳細問診過程中，我們意外發現她正使用強效的「瘦瘦筆」控制體重。雖然起初減重效果明顯，但一停藥就迅速復胖。更令人關注的是，她發現即使使用相同劑量的藥物，減重效果也不如從前，加上她完全沒有運動習慣。因此建議她進行體脂肪與肌肉組成的檢測。結果不出所料，她的體脂率竟高達47.8%。

▲搭配運動、飲食與心理等多元介入，才能避免復胖。（照片提供／余宜叡）

選擇多元介入團隊 用藥外也指導飲食運動

▲減重應進行體脂肪與肌肉組成的檢測，以了解體脂率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

黃女士是典型的「反覆復胖型」患者。事實上，不論使用多強效的瘦瘦筆或任何其他減重方法，許多人都忽略了「復胖」對體重管理的深遠影響。因為復胖時，人體大多增加的是脂肪，而不是肌肉，而體脂率越高，日後要再減重就越困難。

請繼續往下閱讀...

◎為了有效降低復胖風險，建議患者掌握以下3大策略：

●選擇提供多元介入的醫療團隊

不只是藥物，還要有專業飲食與運動建議。若醫療團隊能考量患者的心理、職業、興趣與個人條件，更能達到有效、持久的減重效果。黃女士過去接受的減重治療僅限於開立藥物，飲食與運動建議頂多一句「少吃多動」。然而實際上，她不但沒有運動習慣，也沒有人指導她如何調整飲食。她之所以「吃得少」，純粹是體重管理藥物作用，導致食慾下降，食量變少，一旦停藥就恢復過往飲食習慣與食量，自然又復胖。

●減重前後應監測體脂率變化

無論使用體脂分析儀或是雙能量X光吸收儀（DXA），都能提供客觀、可靠的數據，判斷體重減輕的主要是來自脂肪還是肌肉，這對確保健康減重是非常關鍵。

●評估減重方式是否影響生活品質

如果減重計畫需痛苦執行，就難以長期維持，復胖風險也會大幅上升。常見影響生活品質的因素包括：吃得過少導致無力工作、食物選擇過於單調或不合口味、運動方式不適合導致傷害或身體不適等。這些都會讓人逐漸放棄減重努力。

監測體脂率變化 避免停藥後復胖

復胖不僅增加再次減重的難度，也會對患者造成心理壓力與經濟負擔，特別是許多減重治療需自費。因此，選擇一個合適的醫療團隊，採取穩健且不易復胖的體重管理方式，不僅更能維持成果，也更符合長期健康與經濟效益。（作者為員榮醫院家醫科主任暨穩糖減重門診醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法