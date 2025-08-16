自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

減肥成功卻復胖 體脂率飆47.8% 就醫聰明減重3策略 避免胖回原形

2025/08/16 05:30
減肥成功卻復胖 體脂率飆47.8% 就醫聰明減重3策略 避免胖回原形

▲復胖會造成一定程度的心理壓力。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

減肥成功卻復胖 體脂率飆47.8% 就醫聰明減重3策略 避免胖回原形

▲體脂率越高，體重管理方式可能出問題。（照片提供／余宜叡）

40多歲的黃女士因頭暈不適前來門診就醫。在詳細問診過程中，我們意外發現她正使用強效的「瘦瘦筆」控制體重。雖然起初減重效果明顯，但一停藥就迅速復胖。更令人關注的是，她發現即使使用相同劑量的藥物，減重效果也不如從前，加上她完全沒有運動習慣。因此建議她進行體脂肪與肌肉組成的檢測。結果不出所料，她的體脂率竟高達47.8%。

減肥成功卻復胖 體脂率飆47.8% 就醫聰明減重3策略 避免胖回原形

▲搭配運動、飲食與心理等多元介入，才能避免復胖。（照片提供／余宜叡）

選擇多元介入團隊 用藥外也指導飲食運動

減肥成功卻復胖 體脂率飆47.8% 就醫聰明減重3策略 避免胖回原形

▲減重應進行體脂肪與肌肉組成的檢測，以了解體脂率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

黃女士是典型的「反覆復胖型」患者。事實上，不論使用多強效的瘦瘦筆或任何其他減重方法，許多人都忽略了「復胖」對體重管理的深遠影響。因為復胖時，人體大多增加的是脂肪，而不是肌肉，而體脂率越高，日後要再減重就越困難。

◎為了有效降低復胖風險，建議患者掌握以下3大策略：

●選擇提供多元介入的醫療團隊

不只是藥物，還要有專業飲食與運動建議。若醫療團隊能考量患者的心理、職業、興趣與個人條件，更能達到有效、持久的減重效果。黃女士過去接受的減重治療僅限於開立藥物，飲食與運動建議頂多一句「少吃多動」。然而實際上，她不但沒有運動習慣，也沒有人指導她如何調整飲食。她之所以「吃得少」，純粹是體重管理藥物作用，導致食慾下降，食量變少，一旦停藥就恢復過往飲食習慣與食量，自然又復胖。

●減重前後應監測體脂率變化

無論使用體脂分析儀或是雙能量X光吸收儀（DXA），都能提供客觀、可靠的數據，判斷體重減輕的主要是來自脂肪還是肌肉，這對確保健康減重是非常關鍵。

●評估減重方式是否影響生活品質

如果減重計畫需痛苦執行，就難以長期維持，復胖風險也會大幅上升。常見影響生活品質的因素包括：吃得過少導致無力工作、食物選擇過於單調或不合口味、運動方式不適合導致傷害或身體不適等。這些都會讓人逐漸放棄減重努力。

監測體脂率變化 避免停藥後復胖

復胖不僅增加再次減重的難度，也會對患者造成心理壓力與經濟負擔，特別是許多減重治療需自費。因此，選擇一個合適的醫療團隊，採取穩健且不易復胖的體重管理方式，不僅更能維持成果，也更符合長期健康與經濟效益。（作者為員榮醫院家醫科主任暨穩糖減重門診醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中