晴時多雲

國中生視神經炎 視力急降到0.1

2025/08/10 05:30
國中生視神經炎 視力急降到0.1

▲核磁共振顯示，右側視神經呈現高訊號表現 （紅色箭頭處），與視神經炎表現相符。（照片提供／蕭相如）

文／蕭相如

大威是14歲的國中男生，就醫前1週，他注意到眼睛左右轉的時候會有疼痛情形，於是他儘量動頭不動眼，就這樣過了幾天。就醫前1天，他覺得右眼看東西很模糊，休息一晚之後，還是不見改善，於是到診所就醫。

眼睛左右轉會疼痛

診所醫師發現他的角膜、水晶體和眼底都沒有明顯異常，但是視力急速下降到0.1，轉診至本院。在急診會診眼科，進行血液、生化檢驗，安排核磁共振檢查（MRI）與住院。

住院之後，血液、生化檢驗顯示沒有急性感染，核磁共振顯示右側視神經在「T2 FSE」中呈現高訊號（紅色箭頭處，T2 FSE是一種成像的方法，可以看出神經有沒有發炎），於是給予他高劑量的類固醇。之後，他的症狀逐漸改善，幾天後視力回復到0.3，帶著口服類固醇出院了，出院診斷為視神經炎。之後門診追蹤顯示，視力已經回復到0.7。

類固醇治療 回復到0.7

光線首先穿過透明的角膜，陸續會經過房水、瞳孔、水晶體、玻璃體，最後在視網膜形成影像，訊號經由視神經傳送至大腦的枕葉視覺皮質。但如果是神經發炎，就像是受損的線路一樣，大腦就無法「解碼」成清晰的影像。

眼睛是靈魂之窗，若出現眼睛疼痛、視力模糊等症狀，須盡早尋求眼科醫師的協助。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

