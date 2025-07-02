嬰「異位症候群」 肝在左胃在右

▲胸腹部X光，可以看到心臟在左側，胃管尖端位於病童的右側（紅色箭頭），表示胃在右側。（照片提供／蕭相如）

文／蕭相如

6天大的小玉（化名）是足月剖腹產的女孩。在產前，就經由高層次超音波得知，她的肝臟位於左側 （正常是位於右側） 但是心臟在正常位置。在她5天大時，她的胃口不佳，開始有嘔吐的情形，雖然有調整餵食的方法和量，情況卻變得越來越嚴重。

在她6天大時，吐出綠色的液體，精神變得很差。於是月子中心幫小玉轉診至本院。在本院，先放置口胃管幫她減壓，X光片顯示，胃管尖端位於病童的右側，表示胃在右側。之後腹部超音波顯示腸道轉位不全導致中腸扭轉。

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吐綠汁就醫 發現中腸扭轉

手術轉回位 腸道恢復暢通

幾個小時後，小兒外科醫師就進行剖腹手術，術中發現她有腸道轉位不全導致中腸扭轉，於是幫她把腸子轉回來，恢復腸道的暢通。10幾天後，她就順利出院了。出院診斷為左側同位異位症。

異位症候群是1種罕見的先天性缺陷，發生率大約是每10,000到20,000名新生兒中有1例。又根據心臟的位置，分為左側同位異位症和右側同位異位症。小玉的心臟位於左側，肝臟位於左側，有多個脾臟，所以是左側同位異位症。

左側同位異位症除了臟器位置異常之外，還會容易合併其他異常。在消化道會有腸道轉位不全；在心臟會有心房中膈缺損和心臟傳導的問題。

異位症候群是一種複雜的罕見疾病，小玉在醫療團隊合作之下，順利度過第一關的考驗。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

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