耳骨打洞長蟹足腫 困難癒合

▲打洞造成的蟹足腫，由於殘存瘻管持續炎症反應，困難控制。（照片提供／林靜芸）

文／林靜芸

▲手術方式可切除瘻管。（照片提供／林靜芸）

佳佳（化名）的兩邊耳朵各有7個洞，耳垂2個、耳骨5個，一些朋友認為，耳骨打洞疼痛度、恢復期長，以及照護複雜度，是耳垂的數倍，但佳佳不太同意。她喜歡耳朵戴滿耳骨夾及耳環，讓平凡的輪廓顯出特色，增加自信。

打洞之後2年，完全沒問題。所以佳佳常忘了有打洞，穿脫衣服時沒有先拔掉耳環，衣服拉扯耳朵出血，有一次還出現傷口，她休息幾天沒戴耳飾，耳朵還是腫痛，吃藥、塗藥搞了1個月才消腫，問題是原本5個耳骨洞，2個密合，無法使用，更糟的是，患處長出堅硬的紅色蟹足腫，凸出耳廓，外觀難看，還會發癢脹痛，佳佳只得去看醫師。醫師說，蟹足腫可以壓迫或打類固醇或做放射治療，但是困難癒合，佳佳才發現代誌大條。

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打洞是以異物植入皮內，等瘻管形成，方便配戴飾品。

◎瘻管形成必須克服3個挑戰

●感染：打洞過程需注意消毒，之後需避免局部污染或是自體免疫統下降（例如失眠）。

●異物反應：人體有排除異物的天性，表現出來的也是發炎反應。所以耳環須選擇「鈍」性金屬，避免銅、鎳等容易過敏的飾品。

●傷口癒合：營養不良傷口癒合不足，表皮長不好。佳佳則是反覆創傷，傷口過度癒合，洞口密閉，形成蟹足腫。

傳統治療不彰 恐需局部切除

耳朵很薄，打洞造成的蟹足腫由於殘存瘻管持續炎症反應，困難控制，傳統的治療如果失敗，可能需要合併局部切除手術。

（作者為聯合整形外科診所院長、台大醫院整形外科兼任主治醫師）

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