自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

耳骨打洞長蟹足腫 困難癒合

2025/07/02 05:30
耳骨打洞長蟹足腫 困難癒合

▲打洞造成的蟹足腫，由於殘存瘻管持續炎症反應，困難控制。（照片提供／林靜芸）

文／林靜芸

耳骨打洞長蟹足腫 困難癒合

▲手術方式可切除瘻管。（照片提供／林靜芸）

佳佳（化名）的兩邊耳朵各有7個洞，耳垂2個、耳骨5個，一些朋友認為，耳骨打洞疼痛度、恢復期長，以及照護複雜度，是耳垂的數倍，但佳佳不太同意。她喜歡耳朵戴滿耳骨夾及耳環，讓平凡的輪廓顯出特色，增加自信。

打洞之後2年，完全沒問題。所以佳佳常忘了有打洞，穿脫衣服時沒有先拔掉耳環，衣服拉扯耳朵出血，有一次還出現傷口，她休息幾天沒戴耳飾，耳朵還是腫痛，吃藥、塗藥搞了1個月才消腫，問題是原本5個耳骨洞，2個密合，無法使用，更糟的是，患處長出堅硬的紅色蟹足腫，凸出耳廓，外觀難看，還會發癢脹痛，佳佳只得去看醫師。醫師說，蟹足腫可以壓迫或打類固醇或做放射治療，但是困難癒合，佳佳才發現代誌大條。

打洞是以異物植入皮內，等瘻管形成，方便配戴飾品。

◎瘻管形成必須克服3個挑戰

●感染：打洞過程需注意消毒，之後需避免局部污染或是自體免疫統下降（例如失眠）。

●異物反應：人體有排除異物的天性，表現出來的也是發炎反應。所以耳環須選擇「鈍」性金屬，避免銅、鎳等容易過敏的飾品。

●傷口癒合：營養不良傷口癒合不足，表皮長不好。佳佳則是反覆創傷，傷口過度癒合，洞口密閉，形成蟹足腫。

傳統治療不彰 恐需局部切除

耳朵很薄，打洞造成的蟹足腫由於殘存瘻管持續炎症反應，困難控制，傳統的治療如果失敗，可能需要合併局部切除手術。

（作者為聯合整形外科診所院長、台大醫院整形外科兼任主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中