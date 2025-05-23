臉臭臭的 整形可以補救

▲臭臉的整形需針對輪廓補強，並調整表情。 （照片提供／林靜芸）

文／林靜芸

大衛是英語補習班的教學主任，教學經驗豐富，教法活潑，生活化，內行人公認他是優良教師。理論上應該廣受歡迎，可是補習班的學生不喜歡他，替他取「臭臉」的綽號。別的老師英文基礎普普，教學也普普，偏偏下課時間，被學生圍繞，滿滿的歡樂。大衛研究了半天，發現自己的臉有問題。每天都像沒睡飽很累，不想理人的樣子，難怪沒人敢靠近他！

心情不好或是生病苦痛出現臭臉可以了解，有人卻因為先天結構，生就一付臭臉。減肥針流行之後，歐美出現所謂不是故意的臭臉（Relaxed Bitch Face），原因是體重減輕，臉部骨質流失，軟組織消風，皮膚鬆垮，給人歷盡滄桑，冷漠，疲累，不好親近，心情不佳的感覺。

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◎臭臉可能有以下的臉部特徵：

●眉頭緊皺，呈現不耐煩，沒興趣或不屑的表情。

●臉頰下垂或是是消風塌陷，臉部少有笑容，面部表情僵硬，顯得疏遠而冷漠。

●嘴唇緊閉加上用力抿嘴，嘴角下垂，法令紋、木偶紋，顯示心情不佳，嚴厲或不悅。

●眼神冷漠、睥睨、甚或犀利，彷彿看誰都不順眼，下眼眶有印第安紋表明戰鬥模式，讓人不敢親近。

◎臭臉的臉部結構有幾個特色

●中臉的骨架缺損，顏面骨後縮，軟組織發育不全或萎縮。

●閉緊以及向下的肌肉發達。

●皮膚鬆弛缺乏彈性及光澤。

重建中臉支撐

臭臉的整形可以針對缺失補救，重點是重建中臉的支撐。可以使用填充劑。無論是自體脂肪或玻尿酸，須強調骨膜下多點微量3D注射，才不會「饅化」。

不受歡迎的肌肉，例如皺眉肌可以用肉毒桿菌控制，也可以經由行為治療，改變肌肉習慣。生活在現代的人，還是能夠擺脫被貼臭臉的標籤！讓自己外在與內涵同樣受歡迎。

（作者為聯合整形外科診所院長、台大醫院整形外科兼任主治醫師）

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