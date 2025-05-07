兒童嘔吐 當心非腸胃炎疾病

▲很多疾病會以嘔吐來表現，腸胃炎之外，可能是糖尿病酮酸中毒，或是腸阻塞等，需就醫診治辨明病因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／蕭相如

嘔吐是兒童急診最常見的主訴之一，也是最常見住院的原因。除了急性腸胃炎之外，還有很多疾病可能會以嘔吐來表現。

●案例1：12歲的小晴最近胃口很好，但是父母卻發現她好像變瘦了。就醫當天早上，她因為腹痛、噁心與嘔吐來到急診。急診醫師注意到她呈現急性病容，呼吸快且深。

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在急診，很快給予靜脈輸液與進行生化與血液氣體分析。檢驗結果顯示，血糖是580mg/dL，生化檢驗中發現酮體，pH值是7.1，診斷為糖尿病酮酸中毒。之後小晴轉入兒科加護病房進行後續的治療。

●案例2：11歲的小妍4天前，出現發燒、嘔吐和腹瀉等症狀，雖然有到診所就醫，但是改善有限，於是轉診至本院。

在急診，心跳偏快，皮膚乾燥，有脫水的現象。媽媽也注意到小妍體重少了2公斤，醫療團隊估計脫水7%。因此給予靜脈輸液與進行血液生化檢查。檢驗結果顯示，血糖在正常範圍，白血球和發炎指數高一點，初步判斷是急性腸胃炎合併脫水，因此在急診進行後續的治療。

經過8小時經由適當補充水分與電解質之後，症狀逐漸改善，也開始有排尿了。進行衛教指導之後，安排門診追蹤。之後的門診追蹤，小妍已經恢復正常飲食了，皮膚也從急診時的乾燥轉回原本的光滑水嫩。

很多疾病會以嘔吐來表現，腸胃炎之外，可能是糖尿病酮酸中毒，或是腸阻塞等。如適當休息和飲食調整之後不見改善，需就醫治療。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

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