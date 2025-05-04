自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

雙下巴不光是脂肪 整形要「頸」慎

2025/05/04 05:30
雙下巴不光是脂肪 整形要「頸」慎

▲頸部唾液腺容易被誤解是臉部鬆弛，處理深層組織，才有頸部拉皮的效果。（照片提供／林靜芸）

文／林靜芸

雙下巴不光是脂肪 整形要「頸」慎

▲雙下巴從側面到中線：唾液腺、雙腹肌及深層脂肪，隱隱可見。處理深層組織才會得到年輕的輪廓。（照片提供／林靜芸）

我的外婆常講的故事是二舅從小好奇，喜歡追根究底，他愛吃紅龜粿，尤其愛吃包紅豆的紅龜粿，所以他看到類似紅龜粿的東西就想知道裏面包的是什麼。二舅3歲時，小舅出生。二舅看到嬰兒的肚子，一直問外婆可以不可以打開看看裏面包的是什麼。從小好奇的二舅長大之後果然成為有名的醫學博士。

含脂肪、雙腹肌及唾液腺3組織

雙下巴裝的是什麼？一般人以為是脂肪，之前整形做抽脂效果不好。核磁共振（MRI）普及後，整形外科醫師研究脖子的影像，結論是老化的脖子舌下空間減少，雙下巴裝的是原本在舌下的深層脂肪、雙腹肌的前段，以及下顎唾液腺。以上的3種組織，深層脂肪方便肌肉運動，雙腹肌幫忙開口與吞嚥。唾液腺分泌口水，功能都能被取代。

初始的頸部整形，強調雙側擴頸肌縫合，希望模仿塑身衣繃緊肚子，塑造頸部輪廓，可惜這種手術效果不佳且持續不久。2020年多位拉臉大師，包括西班牙的布拉佛教授、美國的馬丁教授，主張雙下巴是老化，舌下空間減少。整形手術必須去掉多餘的組織，才能得到年輕的頸部。所謂深層脖子整形指的是切除深層脂肪，縮減前段雙腹肌及縮減唾液腺，醫師們的共識是猶如乳房肥厚下垂的提乳手術，需要切除部分乳房；雙下巴的整形需要切除正常的組織。重點是術後病人開口或吞嚥不受影響，也沒有病人得乾口症。

這種所謂深層頸部拉皮手術逐漸風行，至2022年澳洲有位病人切除唾液腺時大出血死亡，醫界重新檢討，之後分為2派，一派以義大利瑪利歐教授為首主張不處理深層的C型脖子就很迷人了，不用每一個病人冒生命危險；另一派以西班牙布拉佛醫師為首，主張處理深層，以淨空雙下巴的V型脖子為目標。二派各有擁護者，至於如何選擇，就看病人的睿智了。

（作者為聯合整形外科診所院長、台大醫院整形外科兼任主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中