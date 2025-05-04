雙下巴不光是脂肪 整形要「頸」慎

▲頸部唾液腺容易被誤解是臉部鬆弛，處理深層組織，才有頸部拉皮的效果。（照片提供／林靜芸）

文／林靜芸

▲雙下巴從側面到中線：唾液腺、雙腹肌及深層脂肪，隱隱可見。處理深層組織才會得到年輕的輪廓。（照片提供／林靜芸）

我的外婆常講的故事是二舅從小好奇，喜歡追根究底，他愛吃紅龜粿，尤其愛吃包紅豆的紅龜粿，所以他看到類似紅龜粿的東西就想知道裏面包的是什麼。二舅3歲時，小舅出生。二舅看到嬰兒的肚子，一直問外婆可以不可以打開看看裏面包的是什麼。從小好奇的二舅長大之後果然成為有名的醫學博士。

含脂肪、雙腹肌及唾液腺3組織

雙下巴裝的是什麼？一般人以為是脂肪，之前整形做抽脂效果不好。核磁共振（MRI）普及後，整形外科醫師研究脖子的影像，結論是老化的脖子舌下空間減少，雙下巴裝的是原本在舌下的深層脂肪、雙腹肌的前段，以及下顎唾液腺。以上的3種組織，深層脂肪方便肌肉運動，雙腹肌幫忙開口與吞嚥。唾液腺分泌口水，功能都能被取代。

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初始的頸部整形，強調雙側擴頸肌縫合，希望模仿塑身衣繃緊肚子，塑造頸部輪廓，可惜這種手術效果不佳且持續不久。2020年多位拉臉大師，包括西班牙的布拉佛教授、美國的馬丁教授，主張雙下巴是老化，舌下空間減少。整形手術必須去掉多餘的組織，才能得到年輕的頸部。所謂深層脖子整形指的是切除深層脂肪，縮減前段雙腹肌及縮減唾液腺，醫師們的共識是猶如乳房肥厚下垂的提乳手術，需要切除部分乳房；雙下巴的整形需要切除正常的組織。重點是術後病人開口或吞嚥不受影響，也沒有病人得乾口症。

這種所謂深層頸部拉皮手術逐漸風行，至2022年澳洲有位病人切除唾液腺時大出血死亡，醫界重新檢討，之後分為2派，一派以義大利瑪利歐教授為首主張不處理深層的C型脖子就很迷人了，不用每一個病人冒生命危險；另一派以西班牙布拉佛醫師為首，主張處理深層，以淨空雙下巴的V型脖子為目標。二派各有擁護者，至於如何選擇，就看病人的睿智了。

（作者為聯合整形外科診所院長、台大醫院整形外科兼任主治醫師）

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