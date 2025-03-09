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耳悶耳脹沒記性 中耳積水恐威脅聽力

2025/03/09 05:30
耳悶耳脹沒記性 中耳積水恐威脅聽力

▲有積液性中耳炎的病人，臨床上會有記憶力減退、耳悶、耳脹的情形。（照片提供／王拔群）

文／王拔群

積液性中耳炎俗稱「中耳積水」，簡單來說，就是有液體積在中耳的空腔當中，沒有辦法透過歐氏管排到鼻咽部。

積液性中耳炎須積極治療

有積液性中耳炎的病人在臨床上，會表現出來記憶力減退、耳悶、耳脹的情形。最常見積液性中耳的原因就是兒童急性中耳炎的後遺症。一般在急性中耳炎的急性發作期幾天之後，液體應該就會慢慢地透過歐氏管排到鼻咽部，少部分的病人中耳積水不會消退，就造成了積液性中耳炎，積液性中耳炎是兒童聽力最大的威脅，如果不好好治療，甚至會腐蝕聽小骨，對聽覺造成永久的傷害，如果液體在積極治療3個月後沒有消失，就要考慮裝通氣管，甚至有的小孩子可以同時接受腺樣體的切除手術，如此一來，症狀可以馬上獲得緩解。

慢性中耳積水須手術引流

大人的積液性中耳炎成因比較複雜，因為歐氏管功能萎縮退化所造成的積液性中耳炎在老人家很常見，鼻竇炎的病人有時候擤鼻涕太用力，還有就是上呼吸道的纖毛功能不佳，也會造成鼻竇炎跟中耳積液，慢性的情況都必須要用手術引流，並置換通氣管的方式來解決。

現在有氣球歐式管撐開術，有一些病人在執行通氣管置入手術的時候，同時做氣球歐式管擴張整形術，效果非常好，可以減少復發的時間跟接受再手術的次數，但是成人中耳炎不要忘記檢查鼻咽部，有一些中耳的積水是因為鼻咽癌所造成的，這是耳鼻喉科的第一個必須要幫病人排除的問題。

（作者為國泰醫院耳鼻喉科主任級主治醫師）

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