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舒眠麻醉風險高 醫美「完全清醒」治療躍主流

2025/03/01 05:30
舒眠麻醉風險高 醫美「完全清醒」治療躍主流

▲微痛腫脹局部麻醉以細針並不動針頭，先施打微量局部麻醉，之後的注射沿著已麻醉的區域匍匐前進，可以使大片面積失去痛覺，卻只有第一針注射會痛。（照片提供／林靜芸）

文／林靜芸

美國整形外科醫學會呼籲2025年醫美趨勢是完全清醒的治療，為什麼要強調清醒呢？其實是提醒不要動不動就舒眠。

1880年代，先有乙醚等氣體麻醉，可以從大腦將人麻昏。50年後才出現局部麻醉藥物，一直被當作第二號角色。

醫美的治療，例如電波，特色是位置表淺，可以局部麻醉。早期的美容手術例如雙眼皮、隆鼻都是清醒的狀況下，局部麻醉完成。為什麼醫療發達，醫美治療反而強調舒眠呢？這與近代人怕痛、怕血的個性有關。

當然也與之前的局部麻醉不完美有關，之前局部麻醉每一個人的允許劑量只有20至30c.c.，如果1平方公分打1c.c.，只能打30平方公分，大約是上下眼皮的範圍。

1987年美國抽脂大師克萊恩提出腫脹麻醉的觀念，將局部麻醉藥與副腎上腺素（血管收縮劑）放在大量點滴（每瓶1000c.c.），作皮膚腫脹麻醉，效果相同，但是身體吸收變慢，允許劑量提高至最多17倍，麻醉溶液劑量增至數百倍，也就是可以使用5000至10000c.c.的麻醉溶液。大範圍的抽脂例如下半身；大範圍的手術，例如拉臉、拉肚皮都可以局部麻醉完成。

2000年加拿大的拉拉朗醫師強調使用最細（30號）針頭匍匐注射局部麻醉，只有第一針會痛，以後的注射都不痛。更開創了清醒醫美治療的大道。這個方法較花時間，當年很少人擁護。

無全麻副作用 術後立即甦醒

近年來世界各國頻頻發生舒眠麻醉死人事件，要求完全清醒作醫美的人增加。完全清醒的醫美被重視，許多醫師採用，發現好處是：

●沒有頭暈、嘔吐、吸入性肺炎等等全身麻醉的副作用。

●術後立即甦醒，立即行動。

●術前不必為了麻醉做檢查。

●去掉全身麻醉，可以節省人力、設備及材料。

●病人清醒可以與醫師討論術中發現並共同決定。

●手術可以從大手術室移到門診，方便度增加。

（作者為聯合整形外科診所院長、台大醫院整形外科兼任主治醫師）

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