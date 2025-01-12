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聲音傳遞出狀況 傳導性聽障原因多

2025/01/12 05:30
聲音傳遞出狀況 傳導性聽障原因多

▲上半規管裂隙（箭頭所指處）。（照片提供／王拔群）

文／王拔群

聲音是1種空氣波，藉由空氣的壓縮傳動而傳到耳朵的內部，音波的傳導經過了外耳的空氣隧道震動耳膜、聽小骨然後再傳到內耳的耳蝸，在外耳道以及中耳是空氣波化為機械波的傳遞，我們稱為傳導性聽力。

當聲音的能量進入到耳蝸中，這種機械能量就轉換成生物的電能，經過耳蝸神經集中信號再傳到耳蝸神經，這個部分我們稱為神經性聽力；所謂傳導性聽力障礙就是在外耳、耳膜、聽小骨的聲音傳遞過程中發生了問題，最常見的狀態是耳垢的栓篩、中耳積水、耳膜破裂以及聽小骨的斷裂，聽小骨的斷裂可以是因為外傷、先天或者是慢性中耳炎造成的。

有一種特殊的中耳疾病叫做「耳硬化症」，因為耳骨發生了硬化的病變導致聽小骨的傳導僵化，因此不能夠把聲音傳到內耳，這是白種人常見的傳導性聽障的原因。另一種比較少見的是「上半規管裂隙症候群」，病人可能會以頭暈、浮動性聽力以及傳導性聽力來表示，這個是因為耳蝸在顱底的地方破裂造成第3個開口，引起內淋巴液壓力外洩的關係，因此疾病比較少見，必須要靠比較有經驗的醫師加以診斷與治療。

（作者為國泰醫院耳鼻喉科主任級主治醫師）

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