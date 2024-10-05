近80歲翁長出D罩杯 男性女乳症上身

▲吳柏鋼醫師說明男性女乳症；圖中患者與本文無關。（慈濟醫院提供）

記者花孟璟／花蓮報導

花蓮一名年近80歲的老翁10多年前開始乳房腫大，但他不以為意，今年因乳房痛了快1個月才前往花蓮慈濟醫院求診，醫師診斷發現是男性女乳症，且已是最嚴重的第4級還出現下垂，在藥物輔助、手術切除後安心出院；醫師建議，如果外觀已經造成困擾，建議及早就醫才能避免惡化。

攝護腺癌荷爾蒙治療後遺症

慈濟醫院乳房醫學中心醫師吳柏鋼說，老先生10多年前治療攝護腺癌，在術後接受荷爾蒙輔助治療，幾個月後乳房變大，後來停藥仍發生後遺症，乳腺增生變大，阿公原不以為意，直到出現疼痛症狀才就醫，檢驗出第4級的男性女乳症（Gynecomastia）。

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男性女乳症嚴重程度分4級，老先生就醫時，乳房已腫大下垂。起初先用藥物治療，但效果有限，因此吃藥治療1個月後，病人接受手術，切除右側乳房690公克、左側乳房570公克，目前已出院。

吳柏鋼表示，男性女乳症主因是雌激素和雄性素（睪固酮）間荷爾蒙的失衡，雌激素比例增加，刺激男性乳腺增大0.5公分以上，中老年人罹病原因可能因男性荷爾蒙分泌不穩定所引起。此外，新生兒、青少年也是好發族群。

新生兒、青少年也是好發族群

門診中，也常會遇到媽媽帶青少年男孩求診，主訴乳房脹痛，還摸到硬塊會痛，有些人只有單邊乳房，也有雙邊乳房，這種大部分不用手術，約7成到9成可以在發育後恢復正常，如成長後仍未改善，就必須盡早治療。

此外，包括肝硬化、腎病、甲狀腺亢進或染色體異常等病理性原因，或是服用某些利尿劑、抗潰瘍藥物產生副作用，都可能引起男性女乳症；至於假性女乳症單純是肥胖或脂肪過多。

▲1位年近80歲老翁長出D罩杯乳房，痛了1個月才到醫院求診。（慈濟醫院提供）

▲經過治療後，恢復正常外觀。（慈濟醫院提供）

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