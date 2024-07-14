「入珠」感染腫如爛茄子 猛男險失「性」福人生

▲入珠對性功能無實質效益，反而可能對生殖器造成損傷；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／邵郁鏵

小張（化名）到診所就醫時，臉上充滿焦慮和痛苦。他緊張地向我展示了他的下體，那裡已經嚴重腫脹，幾乎看不出原來的形狀，更像一根爛掉的茄子。所幸於手術取出異物及全面清創後，狀況逐漸獲得好轉。

多數人和小張有著類似迷思，認為入珠就能增加性功能，想為自己在房事中拉升與伴侶間的性福滿意度。經過詳細詢問之下，小張告訴我，他聽信朋友介紹，找了一位坊間自稱專業的入珠師傅，一口氣就植入了3顆瑪瑙珠。他認為，這樣可以讓女友在房事中更容易達到高潮。

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誤信坊間入珠說法 植入3顆瑪瑙珠釀感染

然而術後不到1週，他的下體便開始劇烈疼痛，並且不斷腫脹，還伴隨著難聞的氣味。最令他困擾的是，他的女友在房事中感到非常不舒服，甚至表示拒絕再與他親密接觸。

聽完他的陳述，我心中馬上閃過可能是因手術過程中，缺乏專業消毒和操作規範所致的嚴重感染。

向他說明了入珠對於性功能並無實質效益後，我立刻安排手術，小心取出異物，並全面進行清創，徹底清除膿瘡，且為他開立抗生素控制傷口。

術後2週內，小張在我的指導下，進行了嚴格的消毒和護理，他的情況逐漸好轉。儘管包皮失去原本的彈性，形成厚厚的疤痕。不過幸運的是，勃起功能並未因此受到影響，這讓我們都鬆了一口氣。

他事後相當後悔，當初輕信朋友的建議，並沒有慎重地評估入珠手術的風險。這些瑪瑙珠看似光滑美麗，但在不適當的環境植入人體，卻是會釀成意外致命的感染源。

我提醒小張，與伴侶之間，更該注重的是彼此的溝通和理解，才是維持良好關係和提升房事品質的關鍵。

提醒大家要愛護自己的身體，任何手術都應在專業醫療機構進行，切勿輕信坊間傳言。唯有讓自己身處安全和健康的基礎上，才能真正享受生活的美好。

（作者為長慎醫院泌尿科醫師）

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