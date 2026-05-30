健康網》幼童對食物過敏不只是「體質」醫談6風險

幼童的食物過敏，不是「吃錯東西」這麼簡單。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕幼童的食物過敏，不是「吃錯東西」這麼簡單。林口長庚兒科急診醫師吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」引用一名案例指出：那天，兒科急診快下班時，媽媽抱著一個滿身紅疹，六個月大的孩子走進來。孩子小小的手不停抓著臉，我第一眼的皮膚外觀：脖子、手肘、膝窩，全都是乾裂的濕疹。

母親表示：「醫師，他是不是不能吃副食品？」、「我現在什麼都不敢給他吃」、「網路上說太早吃蛋會過敏，是真的嗎？」最後補充，「他爸爸本身就有嚴重過敏，是不是這也是問題啊？」

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吳昌騰直言，兒科急診裡，食物過敏的孩子常常可以看到。有些孩子第一次吃蛋，就全身蕁麻疹。有些只是舔了一口花生醬，嘴唇立刻腫起來。更嚴重的，甚至會喘、休克，被送進急診室。

許多家長都會問：「是不是我懷孕時吃錯了什麼？」、「是不是副食品太早、太晚？」、「是不是體質遺傳？」吳昌騰引用一篇發表在 JAMA Pediatrics 的大型研究，讓我們比較能夠更了解這些問題的答案！

這個研究團隊整理了全球40個國家、190篇研究、超過280萬名兒童的資料。最後發現：食物過敏，從來都不是單一原因造成的。孩子為什麼會對食物過敏？為什麼有些孩子會食物過敏，而有些不會？那些孩子是真正的高風險族群？

「食物過敏其實比想像中更常見！」研究指出，在 6 歲以前，約有 4.7% 的孩子會發展出 IgE 媒介型食物過敏。大約每 20 個孩子，就有 1 個可能有真正的食物過敏。不同地區差異相當明顯：整體盛行率（6歲前）：4.7%；澳洲（最高）：10.2%；美國：6.7%；非洲（最低）：1.8%。這代表食物過敏並不只是「體質問題」，還深受環境、生活型態、飲食文化與微生物暴露影響。

六大已知危險因子

這篇研究共找出 342 項可能相關因子，以下六項風險特別明確：

濕疹（異位性皮膚炎）：最強危險因子。1歲內出現濕疹風險大幅上升；嚴重度越高、合併鼻炎或喘鳴風險再增。

過敏進行曲：濕疹→食物過敏→氣喘→過敏性鼻炎。皮膚屏障受損：經皮水分散失（Transepidermal Water Loss, TEWL）偏高或FFLG 基因缺陷（絲聚蛋白缺陷）導致皮膚保護力不足。過敏原可能從破損皮膚進入免疫系統，引發「雙重過敏原暴露假說」。

過晚引入副食品：花生超過12個月、魚超過6個月才引入，風險上升。早期腸道接觸有助建立「口服耐受」，是近十年指引重大改變的基礎。

新生兒期使用抗生素：出生後第一個月使用，風險增幅最顯著。此期為腸道菌相建立黃金期，抗生素破壞微生物平衡，呼應「衛生假說」。

家族過敏史：母親、手足、父母雙方皆有過敏史者風險最高。遺傳體質仍是重要角色，但環境與生活型態同樣關鍵。

移民背景與環境改變：父母移民、孩子在移入國出生長大者風險上升，可能與飲食改變、微生物環境、都市化及生活方式西化有關。

關於過敏進行曲（Atopic March）

很多孩子的過敏，其實從嬰兒濕疹開始。嬰兒期的濕疹，並不只是「皮膚不好」而已；它可能是免疫系統正在發出訊號，預示後續的食物過敏、氣喘，乃至過敏性鼻炎。

雙重過敏原暴露假說（Dual Allergen Exposure Hypothesis）：經由皮膚接觸容易致敏；經由腸道早期攝取容易建立耐受。因此，照顧皮膚屏障，可能就是預防食物過敏的重要第一步。

口服耐受（Oral Tolerance）：當孩子在適當時間、經由腸道少量接觸食物時，免疫系統較容易建立耐受。也就是「這是安全食物，不需要攻擊」的認知。這正是近十年兒科過敏指引重大改變的科學基礎。

「那些因素其實沒有明顯影響？」

研究也釐清了一些常見迷思，以下因素並未顯示具有明確臨床意義：

• 低出生體重或過期妊娠。

• 孕期飲食（吃魚或起司等）。

• 孕婦壓力。

• 高家庭收入。

• 部分哺乳。

換句話說，很多家長過去非常焦慮的事情，其實未必是真正關鍵。

多因子交匯模型

這篇研究最重要的觀念是：食物過敏不是單一原因造成，而是多種因素在嬰兒生命早期的特定時間點彼此交互作用的結果：遺傳體質、皮膚屏障、腸道菌相、抗生素暴露、飲食引入時機、環境與社會因素。這些因子在生命早期交匯，共同決定孩子是否走向食物過敏。吳昌騰表示，更多人想問「那些嬰兒需要特別追蹤？」吳昌騰提出以下較高的食物過敏風險，建議主動追蹤。

• 一歲內出現濕疹，尤其是中重度的嬰幼患者。

• 家族有過敏病史（母親、手足、父母雙方）。

• 新生兒期曾使用抗生素。

• 剖腹產出生。

• 男性、第一胎。

• 父母為移民背景。

家長可以做的事

1. 積極治療濕疹：保護皮膚屏障，減少皮膚發炎，是預防食物過敏的重要第一步。

2. 不要無故延後副食品：花生 1 歲前、魚 6 個月前引入；雞蛋無需刻意延後。

3. 謹慎使用抗生素：尤其新生兒期，非必要的抗生素應盡量避免。

4. 高風險孩子主動追蹤：必要時與兒科或小兒過敏專科討論後續處置。

吳昌騰總結，這篇涵蓋 280 萬人的大型研究讓我們重新理解：食物過敏，不是「吃錯東西」這麼簡單。它更像是一場皮膚、腸道、免疫、基因與環境之間的複雜對話，而真正的關鍵，往往發生在生命最早期的幾個月。對兒科醫師而言，認識這些危險因子，不只是為了診斷過敏，更重要的是：在過敏真正發生之前，就提早看見風險、介入預防。

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