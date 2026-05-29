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健康網》補鈣還不夠！專家點名骨頭變脆少這些更關鍵

2026/05/29 14:07

專家指出，隨著台灣邁入超高齡社會，骨質疏鬆症已成為常見健康問題之一，也是骨折發生的重要原因；情境照。（圖取自freepik）

專家指出，隨著台灣邁入超高齡社會，骨質疏鬆症已成為常見健康問題之一，也是骨折發生的重要原因；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著台灣邁入超高齡社會，骨質疏鬆症已成為常見健康問題之一，也是骨折發生的重要原因。中華民國骨質疏鬆症學會統計指出，平均每3位女性中，就有1位在一生中可能發生脊椎體、髖部或腕部骨折；男性則約每5人就有1人面臨骨折風險。

骨質疏鬆高風險族群

1.65歲以上停經女性。

2.70歲以上男性。

3.具家族骨折或骨質疏鬆病史者。

4.長期使用類固醇藥品的患者。

50歲以上曾發生骨折者，或長期鈣質或維生素D攝取不足者，也應提高警覺。建議高風險族群應定期接受骨密度檢查，及早掌握骨骼健康狀況。

補鈣成分多樣，選購前停看聽

市面上的鈣補充品種類多元，包括指示藥及食品，常見如碳酸鈣、檸檬酸鈣、海藻鈣及螯合鈣等。部分產品亦會添加維生素D、鎂等營養素，以協助鈣質吸收與骨骼代謝

碳酸鈣：元素鈣含量較高，適合胃酸分泌正常的一般成人。

檸檬酸鈣或螯合鈣：較不受胃酸影響，較適合胃酸分泌較少的高齡族群。

維生素D：有助於促進腸道鈣質吸收。

鎂：有助於骨骼正常發育與代謝。

維生素K₂：則與鈣質利用及骨骼健康維持有關。

鋅、銅與錳等微量元素：參與骨骼結構形成與代謝。

民眾於選購前，應先了解自身需求、產品屬性、標示內容及建議攝取量，並可諮詢社區藥局藥師，評估平日飲食型態及藥品使用情形，以降低不當使用或交互作用風險。若已有不適症狀，使用後症狀未改善或持續惡化，仍應儘速就醫診治，以免延誤治療。

建立良好生活習慣，長期守護骨骼健康

骨骼健康需長期維護，建議民眾透過均衡飲食、適度日曬、規律運動及避免菸酒等良好生活習慣，有助於維持骨質健康、降低骨折風險，以維持良好的生活品質與行動能力。

飲食建議：建議攝取足夠蛋白質，且選擇多元蛋白質來源食物，如豆類、魚類、蛋與肉類等。

運動建議：可選擇快走、慢跑、爬樓梯或重量訓練等負重運動，有助刺激骨骼生成並維持骨密度，同時提升肌力與平衡能力，降低跌倒與骨折風險。

注意如屬骨質疏鬆高風險族群，或已出現相關不適症狀，建議諮詢醫師、藥師或營養師專業意見，依個人健康狀況選擇合適的方式。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1080期

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