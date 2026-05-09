健康網》炸雞美味要小心 醫：1週吃1次就好

不少人喜愛吃點炸物讓自己心情愉悅。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕不少人喜愛吃點炸物讓自己心情愉悅；不過大家都知道油炸食品會造成體內發炎。那麼，吃炸物到底怎樣的頻率比較好？關心診所小兒遺傳主治醫師梁盛賓在臉書粉專「大花醫師-梁盛賓 激發孩子的生長動能」表示，根據目前的研究，如果每週超過一次，風險就會往上爬。下面是研究的劑量數據：

每週1–3次：第2型糖尿病風險＋15%、冠心病風險＋6%。

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每週4–6次：糖尿病風險＋39%、冠心病風險＋23%。

每週7次以上（幾乎天天吃）：糖尿病風險＋55%、心臟衰竭風險＋37%。

這不是單一研究的說法，是綜合17項研究的統合分析結果。

死亡率也有差！梁盛賓表示，針對超過10萬名女性的追蹤研究顯示，每週至少吃一次炸雞，全因死亡率增加13%、心血管死亡率增加12%。每週吃炸魚、炸海鮮，心血管死亡率一樣增加13%。

梁盛賓提醒，炸物的問題，不只是油多，高溫油炸產生的劣化油脂和致癌物，加上反覆使用的油，是身體長期發炎的來源；這可能會造成：過重、高血壓、糖尿病、心臟病。梁盛賓坦言，炸物不是完全不能碰，完全不吃實屬困難；但頻率要控制在每週少於一次。

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