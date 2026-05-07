健康網》「泰市場」疑爆諾羅病毒！醫警：3類人上吐下瀉恐嚴重脫水

台北市大直泰市場傳出疑似食安事件，用餐民眾7人不適，1人就醫後，確診感染諾羅病毒。食藥署指出，諾羅病毒感染力強，免疫力差的孩童等3族群須當心嚴重脫水。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣漸熱食安問題拉警報！4月29日位於台北市大直的泰式自助餐廳「泰市場」，傳出疑似食安事件，19人前往用餐後，7人腸胃不適，1人於5月1日通報疑似食品中毒案件，已開立限期改善單。據報導，身體不適民眾就醫後，確診感染諾羅病毒。衛生福利部食藥署曾指出，諾羅病毒傳染力強，感染常伴隨上吐下瀉、甚至發燒頭痛、肌肉痠痛等症狀，尤其免疫力較差的孩童、老年人或慢性病患者等，恐因嚴重脫水而須就醫治療。

食藥署曾於衛教資料中說明，諾羅病毒（Norovirus）傳染力非常強，且傳播途徑多元，其中一個途徑是食用受病毒污染的食物或水源。潛伏期一般為10-50小時，感染後，可能會出現嘔吐、腹瀉、腹部絞痛等症狀，甚至可能伴隨發燒、頭痛和肌肉痠痛等情形，雖然多數患者可自行康復，但免疫力較差的孩童、老年人或慢性病患者等，可能會因嚴重脫水而須就醫治療。

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食藥署也曾於臉書發文提醒，飲食防範諾羅病毒另一重點是，食物應充分加熱不生食，慎選食材來源、避免生熟食交叉污染，特別是料理貝類開殼後，記得還要多煮一下再享用才安全。

另，雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒曾於臉書粉專發文強調，腸胃疾病的元凶不完全是食物，手部清潔更關鍵。以諾羅病毒來說，餐廳、學校、家庭最常群聚爆發，症狀為上吐下瀉，傳染力驚人。臨床經驗中，小孩最常先中鏢，因沒洗手就摸玩具、吃零食，最後全家中獎。並提醒吃東西前、上廁所後、摸完手機或錢幣後，務必確實洗手，才能遠離腸胃疾病威脅。

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