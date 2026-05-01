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他「絲瓜斷肛門」無助求醫！醫師警告：越過括約肌就完蛋

2026/05/01 18:54

一名網友分享，他們急診最近收治一名肛門異物的患者，經檢查發現是一根絲瓜斷在裡頭。示意圖。（資料照）

一名網友分享，他們急診最近收治一名肛門異物的患者，經檢查發現是一根絲瓜斷在裡頭。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友分享，他在醫院工作的朋友，分享他們急診最近收治一名肛門異物的患者，經檢查發現竟然是一根絲瓜斷在裡頭，引發討論。對此，大腸直腸外科醫師陳威智就說，他在急診室看過各式各樣的「驚喜」，只能說絲瓜真的不是最難搞的，「一旦越過括約肌，想靠自己擠出來幾乎不可能。」

一名網友在Threads發文表示，他在醫院工作的朋友說，他們急診最近收治一名患者哭說肛門有異物弄不出來，經過他們檢查才發現竟然是一根絲瓜斷在裡面，讓大家當場傻眼，也引發網路討論。

對此，大腸直腸外科醫師陳威智表示，他在急診室早就看過各式各樣的「驚喜」，且絲瓜還不是最難搞的，他已經練就看到X光片還能冷靜判讀的功力。他還分享，他曾經幫患者把「震倒沒電的按摩棒」取出來，「取出的那一刻，全場鬆一口氣，不用送開刀房了」。

陳威智也警告，肛門是有出無進的單行道，直腸的結構像個瓶子，一旦越過括約肌，想靠自己擠出來幾乎不可能。所以不要亂用偏方，拿筷子夾、用手摳只會越推越深。

陳威智建議，感覺不對請立刻掛急診，他們看過的絕對比你想像中多。早點處理，還能保住你的腸道黏膜和尊嚴。對於原PO分享的案例，他指出，絲瓜雖然天然，但斷在裡面會吸水膨脹，處理起來真的不比較輕鬆。「大家真的.......放過你的肛門，也放過我們醫師吧」。

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