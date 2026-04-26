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健康 > 抗老養生 > 運動復健

千歲滾球賽選手拚勁強 脊椎手術過戴護腰也要上場

2026/04/26 14:33

戴護腰上場的72歲選手楊進興，表示自己比賽的狀況很好。（東華醫院提供）

戴護腰上場的72歲選手楊進興，表示自己比賽的狀況很好。（東華醫院提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕首屆「東華盃地板滾球挑戰賽」，今天在竹山東華醫院舉行，中彰投有32支隊伍參加，選手平均年齡80歲，拚勁十足，連動過脊椎手術的長輩，都堅持戴護腰上場，希望拚命回冠軍盃。東華醫院醫療副院長蘇俊郎說，滾球運動可改善長輩大、小肌肉的動作控制與手眼協調，還能運動中交朋友。

目前在長照據點積極推動的滾球運動，因為長輩滾出興趣，也滾出鬥志，因此東華醫院今天的首屆「東華盃地板滾球挑戰賽」，中彰投有32支社區隊伍報名參加，最年長88歲，平均約80歲，但長輩們的活力和靈活度，在場的工作人員都自歎不如。

選手平均年齡80歲的「東華盃地板滾球挑戰賽」，選手們拚勁十足。（東華醫院提供）

選手平均年齡80歲的「東華盃地板滾球挑戰賽」，選手們拚勁十足。（東華醫院提供）

此次選手中，72歲的楊進興，動過脊椎手術不久，走路還不是很順暢，但是堅持要穿護腰練習和參賽，今天在場上也是動作靈活，他說：「要幫自己的隊拚到獎盃！」。

東華醫院醫療副院長蘇俊郎表示，該院在所服務的據點已推行滾球運動兩年，長輩們在大、小肌肉的動作控制與手眼協調獲得改善，專注力與大腦的邏輯思考能力大幅進步。

蘇俊郎說，地板滾球通常以團體賽形式進行，增加與同儕互動的機會，擴大社交圈並提升自信與成就感，比賽過程中的成功投擲，為長輩帶來榮譽感，找回對生活的熱愛與自信，也培養與隊友的感情，是很適合長輩的運動。

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