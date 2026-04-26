脂肪肝不只吃太油 研究揪出老化細胞竟讓脂肪肝惡化

最新研究發現，脂肪肝惡化關鍵可能在於肝臟內積累的老化免疫細胞，而非單純的油脂攝取；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕脂肪肝可能不只是吃太油造成。研究指出，肝臟內一群已失去功能、卻持續釋放發炎物質的老化免疫細胞，會加重肝臟損傷；在老鼠實驗中，清除這些細胞後，肝臟狀況出現改善。

根據《SciTech Daily》報導，這項由英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）團隊主導的研究，近日發表於權威期刊《自然老化》（Nature Aging）。研究指出，肝臟中的老化巨噬細胞會釋放發炎訊號，被認為是導致肝臟發炎與脂肪肝惡化的重要原因之一。

請繼續往下閱讀...

這類老化細胞被形容為「類似無法清除的壞蘋果」。它們不再具備原有的免疫防禦功能，卻會持續滯留於組織內並釋放毒性物質，干擾周遭健康肝細胞的正常運作。研究顯示，問題不只在飲食來源，還在體內發炎訊號如何被持續放大；當這些發炎源頭被藥物精準清除後，肝臟的自我修復潛力便能重新啟動。

研究人員在老鼠實驗中發現，使用特定藥物、「衰老細胞裂解素」（Senolytics）清除這些老化細胞後，受測樣本的肝功能指標出現改善，且原本堆積的脂肪也開始消退。這項發現為脂肪肝治療提供了全新的邏輯，有助於開發除了控制體重以外的新型標靶技術。

儘管實驗數據引發關注，但研究團隊強調，這項發現目前僅在實驗室老鼠模型中獲得證實。這項結果不代表民眾可以忽視健康飲食，相關結果也不代表可取代飲食控制或運動等既有治療方式。

目前這類清除老化細胞的技術是否能安全應用於人體，或是否會產生副作用，仍需未來數年的進一步臨床驗證。專家提醒，維繫肝臟健康仍應以均衡飲食與正常生活作息為基礎。

愛丁堡大學研究團隊指出，這項發現成功辨識出脂肪肝惡化的重要機制。目前醫學界正嘗試探討如何將此機制轉化為臨床方案，以因應全球代謝相關肝病的挑戰。

相關研究目前仍處於初期驗證階段。報導指出，後續若能成功開發針對人類老化免疫細胞的安全性療法，將可能為脂肪肝患者提供新的治療參考路徑。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法