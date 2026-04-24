健康網》抓癢10年變「蛤蟆」皮膚 醫：需控制2事

一名患者的小腿因長時間抓癢，抓成類似「蛤蟆皮」的粗糙皮膚。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕皮膚覺得癢，千萬別一直抓！皮膚科醫師黃麗珊在臉書粉專「皮膚科 黃麗珊醫師」表示，門診診視一位患者，看到對方小腿上有密集的小型瘤狀物，有如「蛤蟆」，她直言「這很久了吧？」患者回覆「這塊已經存在十年了，反反覆覆。」

黃麗珊表示，這是很典型的「類澱粉沈澱」顏色很深，摸起來粗粗的。一開始只是有點癢，癢的時候會抓，抓了之後，好像更癢。就這樣，十年了。

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什麼是類澱粉沈澱呢？黃麗珊表示，它不是外來的東西，而是皮膚角質細胞在長期受損後，分解、變性，再逐漸堆積的一種蛋白質樣物質。時間久了，就會留在皮膚裡。臨床上最常見的表現是：小塊皮膚反覆搔癢、越抓越粗、顏色變深、表面變厚、變硬。好發在小腿、背部。

黃麗珊表示，很多人一開始以為只是濕疹或乾燥；這個病的關鍵，其實是「循環」：癢 → 抓 → 微小傷害 → 修復 → 再癢。長時間下來，就形成了這種沈澱與皮膚改變。所以在看這類皮膚變化時，重點不只是「看到什麼」，而是要回頭處理那個最原始的問題：癢跟搔抓本身。

黃麗珊表示，只要癢跟抓沒有被控制住，皮膚就很難真正停下來修復。類澱粉沉澱目前沒有特定「擦就會消」的治療，其他較積極做法需根據個人病況跟醫師討論。

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