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健康網》瘦瘦針不白打！營養師建議打造3飲食結構

2026/04/24 08:16

張馨方提醒，使用瘦瘦針期間，須優先攝取蛋白質，每餐先吃優質蛋白質。示意圖。（圖取自shutterstock）

張馨方提醒，使用瘦瘦針期間，須優先攝取蛋白質，每餐先吃優質蛋白質。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人透過瘦瘦針（例如猛健樂）來幫助自己減重，但使用瘦瘦針期間，若能吃對是加分，吃錯的話，就「白打」一針了。營養師張馨方表示，許多人的心態可能是「反正有藥物幫忙，吃少一點就好。」但真相是：吃錯食物的人，瘦得慢、累得快，停藥後還極容易復胖。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」表示，瘦瘦針（GLP-1 受體促效劑）是輔助工具，而「飲食結構」才是決定你是否能長期維持體態的基石。飲食上，建議這樣補充：

蛋白質：守住代謝的關鍵

因為食慾下降，每餐只吃幾口飯配菜，導致蛋白質嚴重不足。張馨方提醒，蛋白質優先，每餐先吃優質蛋白質（魚、蛋、豆腐、雞胸、無糖豆漿等）。研究指出減重期間若蛋白質攝取不足，身體會優先分解肌肉來產生能量，導致基礎代謝率（BMR）大幅下降（Phillips & Fulgoni, 2016, Journal of Nutrition）

醣類：排除精緻澱粉，遠離副作用的關鍵

胃口小了，卻把僅有的額度留給白麵包、蛋糕或手搖飲，想說「有吃到東西就好」，這是錯的！選擇低GI食材，如地瓜、燕麥、全穀類等，並嚴格控管精製糖攝取量

油脂：荷爾蒙平衡的關鍵

很多人犯的錯：為了瘦得快而「完全去油」，或依然攝取大量加工油脂（炸物、糕點）。張馨方建議攝取抗發炎好油，如橄欖油、堅果、酪梨、魚油等。

除了上面飲食攝取要正確外，還有兩個細節需注意。

水分要夠：藥物會降低口渴感，脫水會讓你更疲勞、頭痛，建議每日飲水量為「體重」乘以 35~40c.c.。

纖維要足：腸胃運作變慢，必須靠足夠的蔬菜纖維預防便秘。

瘦下來很重要，但「瘦得健康、留住肌肉」才是真正的贏家。不要只是「少吃」，而是要趁這段時間，練習與食物建立正確的關係。

不少人透過瘦瘦針來幫助自己減重。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人透過瘦瘦針來幫助自己減重。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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