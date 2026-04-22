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北市醫師公會推非藥物處方！免掛號費就可獲4類健康建議

2026/04/22 12:42

台北市醫師公會與社區大學、台北市營養師公會等合作推動「台北市慢性病防治全人健康智慧整合照護計劃」，並以30至64歲民眾為優先推動對象。（記者林志怡攝）

台北市醫師公會與社區大學、台北市營養師公會等合作推動「台北市慢性病防治全人健康智慧整合照護計劃」，並以30至64歲民眾為優先推動對象。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕影響健康的因素中，生活習慣的比重就佔50%。台北市醫師公會理事長洪德仁指出，為從源頭攔截慢性病，公會推動相關計劃，讓民眾免掛號費就能取得非藥物處方，從4大面向提供民眾生活調整建議，並協助銜接所需的運動、營養資源，自5月起，北投、士林、中山區將有約40家醫療院所可提供服務。

我國約5成以上死因與慢性病有關。洪德仁指出，影響健康的因素中，醫療因素的比重僅佔10%，生物因子、環境則各佔20%，其餘50%都是生活型態，因此公會持續推動社區健康服務，希望落實預防保健、健康促進，提前攔截慢性病，幫助民眾全方位找回健康體質與生活熱情，遠離疾病苦痛。

洪德仁說，透過「非藥物處方」開立，可幫助民眾從運動、營養、社會、情緒調適等面向，重新找回健康主導權，台北市醫師公會也與社區大學、台北市營養師公會等合作推動「台北市慢性病防治全人健康智慧整合照護計劃」，並以30至64歲民眾為優先推動對象。

洪德仁解釋，該計劃由社區大學提供運動課程，為民眾量身規劃適合個人體能的運動，同時也透過興趣課程等方式，幫助民眾建立社會連結，且在溝通、團體交流課程中，陪伴民眾學會與壓力共存、釋放壓力，改善身心健康，另也由營養師提供專業飲食諮詢，建立個人化的健康防禦機制。

此外，洪德仁表示，公會自去年11月起，先在北投區推動相關服務，並有20家診所加入服務，迄今開出3600張非藥物處方，其中900張完整執行，今年將進一步增加服務院所，自5月1日起，士林區、中山區等2區將有總計20家加入計劃，今年希望將非藥物處方開立數提升至4.6萬組。

開業醫師蔡秉勳則笑說，很多醫師本身身體也不是很健康，照顧好病人也要照顧好自己，他自己也在努力實踐非藥物處方的4大面向，但第一線民眾最常遇到的就是得到處方後，不知道如何獲得協助。

蔡秉勳指出，社區醫師往往要扮演家庭醫師的角色，透過整合國家、地方資源整合，民眾在參與計劃的診所、從社區醫師端取得處方後，就會得到轉介建議，大幅降低前往社區大學、營養師端尋求服務的困難，民眾也可以就近取得服務，在熟悉的環境中逐步改變生活習慣。

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