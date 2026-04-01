健康網》爬樓梯都喘 身體沒電！醫：需要「輔酶Q10」充電

心臟外科醫師楊智鈞表示，如果經常很累，真正的原因，可能是你體內的「發電機」：CoQ10（輔酶Q10）不夠了。。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否感覺走個路就好喘？為什麼越老越累？可能是「電池」沒電了！台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」表示，很多人過了 40 歲，開始覺得「怎麼爬個樓梯就喘？」、「明明睡很久，還是好累？」你可能以為是老了、體力差了。但真正的原因，可能是你體內的「發電機」：CoQ10（輔酶Q10）不夠了。

CoQ10 你的細胞發電廠

楊智鈞表示，CoQ10 是一種脂溶性抗氧化劑，存在於人體每一個細胞的粒線體中；它的工作就是幫細胞發電，產生能量（ATP）。哪些器官最需要電？

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• 心臟（24小時不停跳）

• 肝臟（代謝工廠）

• 腎臟（過濾血液）

所以這三個器官的 CoQ10 濃度最高。

三大危機：你的 CoQ10 正在流失

1. 年齡：人體自行合成 CoQ10 的能力，會隨年齡斷崖式下降。40 歲後開始明顯減少，60 歲後更是大幅衰退。

2. 降膽固醇藥物（Statins）：很多人吃降血脂藥後會「肌肉痠痛、無力」。因為 Statins 在阻斷膽固醇合成的同時，也會阻斷 CoQ10 的合成路徑。

3. 飲食不均衡：飲食攝取約佔人體 CoQ10 供應量的 25%。當內部合成減少，從食物「充電」就變得至關重要。

吃什麼補 CoQ10

動物性來源（濃度最高）：

• 動物內臟：心、肝、腎（含量最多）。

• 家禽腿肉：雞腿、鴨腿（深色肌肉）。

• 高脂魚類：鯡魚、沙丁魚、鯖魚。

• 雞蛋：一顆蛋就是微型能量庫。

植物性來源：

• 深色蔬菜：菠菜、花椰菜

• 優質油脂：堅果、橄欖油（幫助吸收）

• 穀物豆類：大豆、玉米

楊智鈞總結，CoQ10 是脂溶性的，搭配油脂一起吃吸收更好。如果你正在吃降膽固醇藥物，又常常覺得肌肉痠痛、疲勞，可以跟醫師討論是否需要補充 CoQ10。

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