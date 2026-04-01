自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》爬樓梯都喘 身體沒電！醫：需要「輔酶Q10」充電

2026/04/01 12:26

心臟外科醫師楊智鈞表示，如果經常很累，真正的原因，可能是你體內的「發電機」：CoQ10（輔酶Q10）不夠了。。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

心臟外科醫師楊智鈞表示，如果經常很累，真正的原因，可能是你體內的「發電機」：CoQ10（輔酶Q10）不夠了。。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否感覺走個路就好喘？為什麼越老越累？可能是「電池」沒電了！台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」表示，很多人過了 40 歲，開始覺得「怎麼爬個樓梯就喘？」、「明明睡很久，還是好累？」你可能以為是老了、體力差了。但真正的原因，可能是你體內的「發電機」：CoQ10（輔酶Q10）不夠了。

CoQ10　你的細胞發電廠

楊智鈞表示，CoQ10 是一種脂溶性抗氧化劑，存在於人體每一個細胞的粒線體中；它的工作就是幫細胞發電，產生能量（ATP）。哪些器官最需要電？

• 心臟（24小時不停跳）

• 肝臟（代謝工廠）

• 腎臟（過濾血液）

所以這三個器官的 CoQ10 濃度最高。

三大危機：你的 CoQ10 正在流失

1. 年齡：人體自行合成 CoQ10 的能力，會隨年齡斷崖式下降。40 歲後開始明顯減少，60 歲後更是大幅衰退。

2. 降膽固醇藥物（Statins）：很多人吃降血脂藥後會「肌肉痠痛、無力」。因為 Statins 在阻斷膽固醇合成的同時，也會阻斷 CoQ10 的合成路徑。

3. 飲食不均衡：飲食攝取約佔人體 CoQ10 供應量的 25%。當內部合成減少，從食物「充電」就變得至關重要。

吃什麼補 CoQ10

動物性來源（濃度最高）：

• 動物內臟：心、肝、腎（含量最多）。

• 家禽腿肉：雞腿、鴨腿（深色肌肉）。

• 高脂魚類：鯡魚、沙丁魚、鯖魚。

• 雞蛋：一顆蛋就是微型能量庫。

植物性來源：

• 深色蔬菜：菠菜、花椰菜

• 優質油脂：堅果、橄欖油（幫助吸收）

• 穀物豆類：大豆、玉米

楊智鈞總結，CoQ10 是脂溶性的，搭配油脂一起吃吸收更好。如果你正在吃降膽固醇藥物，又常常覺得肌肉痠痛、疲勞，可以跟醫師討論是否需要補充 CoQ10。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中