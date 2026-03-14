健康網》母自豪給嬰兒吸氧 危險！醫：後果嚴重

有位母親讓女嬰吸氧氣，引發網友與醫界強烈質疑。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕危險行為，請勿模仿！Thread驚見有位母親讓5個月大的女嬰吸氧氣，甚至說寶寶表情很舒服，引發網友與醫界強烈質疑。關心診所小兒遺傳主治醫師梁盛賓指出，在未經醫護監測下，吸入高濃度氧氣，恐造成視網膜病變、神經發育障礙的嚴重後遺症。

梁盛賓在Thread「大花醫師-梁盛賓」說明，氧氣濃度過高對寶寶也會是種傷害！對寶寶，尤其是早產兒來說，氧氣過多和氧氣不足一樣危險。寶寶的抗氧化系統還沒發育完全，暴露在高濃度氧氣下，會產生大量「活性氧」。

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這些自由基會直接攻擊細胞，造成器官損傷、基因變異；可能造成寶寶：視網膜病變、支氣管肺發育不良、神經發育障礙、呼吸調控異常。

美國心臟學會和美國兒科學會明確指出，就算是新生兒急救，不應該一開始就給100%純氧，建議從21–30%開始。邊給邊用血氧監測、即時調整。

梁盛賓總結，「氧氣不是越多越好，它是一把雙面刃。給對了可以救寶寶命，給錯了只會對寶寶是種傷害！」

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