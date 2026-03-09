自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

長期頭暈、甚至會昏倒 醫揭病竇症候群 無導線節律器助患者恢復心跳

2026/03/09 10:13

心臟科醫師林圀宏為患者植入心房無導線節律器，改善婦人長期頭暈、甚至會昏倒的症狀，心跳也恢復到每分鐘60下。（記者廖雪茹攝）

心臟科醫師林圀宏為患者植入心房無導線節律器，改善婦人長期頭暈、甚至會昏倒的症狀，心跳也恢復到每分鐘60下。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名75歲婦人長期頭暈、甚至會昏倒，就醫經24小時心電圖顯示，她因竇房節停止放電，1天心跳暫停可達到5024次，最長2秒，心跳一度只有每分鐘32下，導致腦部短暫缺血眼前發黑，心臟科醫師診斷為病竇症候群。經醫病溝通，植入心房無導線節律器，症狀改善，心跳恢復到設定的每分鐘60下。

中國醫藥大學新竹附設醫院內科部長、心臟科醫師林圀宏指出，病竇症候群是指心臟的天然節律點「竇房結」機能退化或異常，無法產生正常電脈衝，導致心跳過慢（心跳每分鐘小於50）。病竇症候群若未治療，因心臟跳動功能退化，會導致心跳過慢或停跳，嚴重時會因腦部缺血引發頻繁暈厥、跌倒意外，甚至心臟衰竭或猝死。常見症狀為頭暈、胸悶、疲倦、活動耐受力變差等。此為退化不可逆症狀，必須長期使用節律器治療。

無導線節律器植入手術約1小時，傷口僅為血管穿刺大小。（中醫大新竹附醫提供）

無導線節律器植入手術約1小時，傷口僅為血管穿刺大小。（中醫大新竹附醫提供）

林圀宏表示，無導線節律器最大的優點，就是沒有導線，也沒有胸前傷口。醫師經由鼠蹊部股靜脈，以導管將圓柱狀節律器送入心臟，並以其前端螺旋構造固定於心房或心室內，節律器直接釋放電流刺激心房或心室的肌肉收縮，改善心跳緩慢問題，由於裝置與穿刺傷口距離遠，即使局部傷口出現感染，也不需移除心臟內的節律器，大幅降低併發症風險。

傳統節律器需將導線經血管送入心臟，並將金屬機體置放於胸前皮下，若使用時間長，可能出現導線功能障礙、斷裂，甚至需重新置放或冒險移除舊導線；也可能因導線造成血管阻塞或細菌感染。對於體型較為纖瘦的患者，皮下脂肪較薄，金屬裝置容易壓迫皮膚，嚴重者甚至外露，必須整套系統移除。

林圀宏指出，過去10年，無導線節律器多僅能置放於右心室，去年底起，新一代裝置已可置放於右心房，為竇房節功能障礙患者提供更合適選擇。若病人僅有竇房節問題，可單獨置放心房節律器；若同時合併房室傳導阻斷，則需分別於心房與心室各置放一顆，兩者雖無導線連接，但可透過藍牙技術彼此溝通，維持心房先收縮、心室後收縮的生理節律。

無導線節律器植入約需1小時，較傳統1.5至2小時為短，且傷口僅為血管穿刺大小。病患通常前一天住院，術後隔天即可出院；相較傳統節律器平均需住院約4天，恢復期明顯縮短。

林圀宏表示，凡因心跳過慢導致頭暈、昏倒或運動時喘不過氣者，經評估後皆可考慮置放。健保目前給付對象為雙側鎖骨下靜脈阻塞、無法置放傳統導線者。部分活動量大的患者，如務農或經常打高爾夫、網球者，因擔心胸前異物影響揮拍動作，或不想有節律器導線造成風險，也會選擇自費植入無導線節律器。#

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中