健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

全球1/3人腦中有寄生蟲？ 研究揭人體免疫「自毀開關」

2026/02/18 13:12

弓漿蟲（Toxoplasma gondii）可能潛伏在人類大腦中，但最新研究發現，人體免疫 T 細胞具備「自毀機制」，一旦被感染就會啟動凋亡程序，斷絕寄生蟲生路；示意圖。（圖取自 Depositphotos）

弓漿蟲（Toxoplasma gondii）可能潛伏在人類大腦中，但最新研究發現，人體免疫 T 細胞具備「自毀機制」，一旦被感染就會啟動凋亡程序，斷絕寄生蟲生路；示意圖。（圖取自 Depositphotos）

〔編譯陳成良／綜合報導〕你可能不知道，很多人的腦袋裡真的住著寄生蟲，卻一輩子都沒出事，關鍵就在人體內建的一套「自毀開關」。最新研究發現，當免疫細胞被弓漿蟲（Toxoplasma gondii）入侵時，會啟動殘酷但有效的「自殺任務」，寧可犧牲自己也要斷絕寄生蟲的生路。

根據科普網站《ScienceDaily》報導，美國維吉尼亞大學團隊在《科學進展》（Science Advances）發表研究指出，弓漿蟲一旦進入人體，常潛伏於腦部。過去科學家一直好奇為何多數感染者不會重症，關鍵就在於 CD8+ T 細胞具備「被感染就自毀」的防線。

UVA 腦免疫與神經膠質中心（BIG Center）主任哈里斯（Tajie Harris）解釋，寄生蟲必須活在細胞內才能生存，因此當宿主細胞選擇「自爆」，對寄生蟲來說就是「遊戲結束」（game over）。

揭密「自爆」真相：關鍵酵素啟動防線

研究團隊進一步解密，控制這個「自殺開關」的幕後推手，其實是一種特殊的關鍵酵素（Caspase-8）。在小鼠實驗中，缺乏這種酵素的小鼠雖然免疫系統仍在運作，卻無法有效控制感染，導致腦部寄生蟲數量暴增，最終病重死亡；反觀擁有正常酵素的小鼠則能保持健康。這顯示該酵素能精準感測感染，並在必要時觸發細胞凋亡，將災情控制在最小範圍。

事實上，這類感染多屬常見的潛伏性感染，全球約有三分之一的人口帶原，但通常終生無症狀。哈里斯博士指出，這項發現解釋了為何免疫功能低下者（如 HIV 患者或接受化療者）感染後風險極高。了解這個機制，未來或許能幫助醫學界開發新療法，協助脆弱族群強化這道「自殺防線」，對抗腦中的隱形威脅。

