罹口腔癌拔10顆牙 一日完成4大手術

許小姐牙齒重建後，術後成功恢復正常咀嚼功能，生活品質大幅提升。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕40歲許小姐罹患上顎牙齦癌，需手術切除大範圍上顎骨，不僅影響外觀，口內鄰近腫瘤的10顆牙齒亦需一併切除，透過電腦數位模擬技術及導航系統輔助，一日精準完成上顎口腔癌腫瘤切除、頸部淋巴清除、顴骨植牙及游離皮瓣重建，現在已成功恢復正常咀嚼功能，生活品質大幅提升。

中山醫學大學附設醫院口腔顎面外科醫師邱昱瑋指出，口腔癌多發生於長期抽菸、喝酒及嚼食檳榔的高風險族群，仍有不抽菸、不喝酒、不嚼檳榔，也發生口腔癌，缺乏警覺而延誤就醫。

許小姐發現罹患上顎牙齦癌時，已經必須大範圍手術切除上顎骨、拔除10顆牙齒，由於口腔癌的治療以手術為主，術後常因口腔結構受損，出現張口受限、吞嚥困難，或因牙齒拔除而影響咀嚼功能，對患者身心造成極大衝擊。

許小姐罹患上顎牙齦癌，手術需切除大半個上顎與口內10顆牙齒。（記者蔡淑媛翻攝）

中山附醫口腔顎面外科由醫師邱昱瑋、陳怡孜及陳珮吟組成醫療團隊，採用電腦數位模擬手術，術前先模擬腫瘤切除範圍，再模擬出切除後牙齒應有的排列位置，若上顎骨先前已被部分切除，透過電腦模擬將植體植入顴骨當中。

許小姐進行手術時結合切割導版與電腦導航系統輔助，醫師將所有相關手術程序於同一日一次完成，上顎口腔癌腫瘤切除、頸部淋巴清除、顴骨植牙及游離皮瓣重建，都精準完成，大幅縮短治療時程，降低患者身體負擔，生活品質大幅提升。

邱昱瑋提醒，民眾若發現口腔內出現長期不癒的潰瘍、腫塊或異常疼痛，即使沒有菸酒、嚼檳榔的習慣，也應儘早就醫檢查，把握黃金治療時機。

中山附醫指出，口腔顎面外科自2018年起，全面導入電腦數位模擬手術與精密導航技術，廣泛應用於顏面骨折外傷、正顎手術、腫瘤切除與重建等手術領域，透過術前精準模擬，不僅可減少手術傷口，也能提升顏面手術的安全性與準確度，協助患者重建外觀與功能，順利回歸正常生活。

