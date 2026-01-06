自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

罹口腔癌拔10顆牙 一日完成4大手術

2026/01/06 15:46

許小姐牙齒重建後，術後成功恢復正常咀嚼功能，生活品質大幅提升。（記者蔡淑媛翻攝）

許小姐牙齒重建後，術後成功恢復正常咀嚼功能，生活品質大幅提升。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕40歲許小姐罹患上顎牙齦癌，需手術切除大範圍上顎骨，不僅影響外觀，口內鄰近腫瘤的10顆牙齒亦需一併切除，透過電腦數位模擬技術及導航系統輔助，一日精準完成上顎口腔癌腫瘤切除、頸部淋巴清除、顴骨植牙及游離皮瓣重建，現在已成功恢復正常咀嚼功能，生活品質大幅提升。

中山醫學大學附設醫院口腔顎面外科醫師邱昱瑋指出，口腔癌多發生於長期抽菸、喝酒及嚼食檳榔的高風險族群，仍有不抽菸、不喝酒、不嚼檳榔，也發生口腔癌，缺乏警覺而延誤就醫。

許小姐發現罹患上顎牙齦癌時，已經必須大範圍手術切除上顎骨、拔除10顆牙齒，由於口腔癌的治療以手術為主，術後常因口腔結構受損，出現張口受限、吞嚥困難，或因牙齒拔除而影響咀嚼功能，對患者身心造成極大衝擊。

許小姐罹患上顎牙齦癌，手術需切除大半個上顎與口內10顆牙齒。（記者蔡淑媛翻攝）

許小姐罹患上顎牙齦癌，手術需切除大半個上顎與口內10顆牙齒。（記者蔡淑媛翻攝）

中山附醫口腔顎面外科由醫師邱昱瑋、陳怡孜及陳珮吟組成醫療團隊，採用電腦數位模擬手術，術前先模擬腫瘤切除範圍，再模擬出切除後牙齒應有的排列位置，若上顎骨先前已被部分切除，透過電腦模擬將植體植入顴骨當中。

許小姐進行手術時結合切割導版與電腦導航系統輔助，醫師將所有相關手術程序於同一日一次完成，上顎口腔癌腫瘤切除、頸部淋巴清除、顴骨植牙及游離皮瓣重建，都精準完成，大幅縮短治療時程，降低患者身體負擔，生活品質大幅提升。

邱昱瑋提醒，民眾若發現口腔內出現長期不癒的潰瘍、腫塊或異常疼痛，即使沒有菸酒、嚼檳榔的習慣，也應儘早就醫檢查，把握黃金治療時機。

中山附醫指出，口腔顎面外科自2018年起，全面導入電腦數位模擬手術與精密導航技術，廣泛應用於顏面骨折外傷、正顎手術、腫瘤切除與重建等手術領域，透過術前精準模擬，不僅可減少手術傷口，也能提升顏面手術的安全性與準確度，協助患者重建外觀與功能，順利回歸正常生活。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中