健康網》郵局變產房！孕媽咪喜迎新生兒 醫揭產前破水風險

郵局喜迎新生兒！彰化郵局局長陳樂明向在郵局大廳內平安順利生下小男嬰的媽媽致意，祝福寶寶平安長大。（彰化郵局提供）

〔健康頻道／綜合報導〕一名孕婦到郵局洽公，突然羊水破裂，情況緊急，郵局人員機警應變，現場民眾自發性築起「人牆」護隱私，讓救護人員當場接生，傳為佳話。根據馬偕醫院衛教資料表示，產前破水對媽媽的影響，包括增加子宮內感染的風險、可能導致產後感染，因此，產前破水的處理方式取決於懷孕週數和是否有其他併發症。

原本只是到郵局辦事，竟在郵局喜迎新生兒！張姓孕婦本月29日下午到彰化縣員林市的中正路郵局洽公時，突然感到不適、羊水破裂，情況緊急，郵局人員機警應變，現場民眾自發性築起「人牆」，救護人員當場接生，讓孕婦直接在郵局大廳生下男嬰，母子均安，這起溫馨事件今（31日）天曝光，傳為佳話。

什麼是產前破水？馬偕醫院婦產部高危險妊娠學科主治醫師高子翔在網站上表示，產前破水以往稱為早期破水，是指在產兆（規則陣痛）開始前，包覆胎兒的羊膜發生破裂，導致羊水流出的現象。足月破水： 發生在懷孕滿37週或後；早產破水： 發生在懷孕37週前。

產前破水的原因有很多，足月破水可能是正常的生理現象，但早產破水則可能與多種病理機制有關，包括有感染，特別是羊膜絨毛膜炎；過去有早產破水或早產的病史；其他風險因素包括：子宮頸閉鎖不全、子宮過度擴張（如多胞胎、羊水過多）、吸菸、藥物濫用等。

產前破水對媽媽的影響，包括：增加子宮內感染的風險；可能導致產後感染；可能造成胎盤早期剝離。對寶寶的影響，包括：早產相關的併發症：呼吸窘迫、敗血症、腦室內出血、壞死性腸炎等；增加神經發育障礙的風險；若破水發生在妊娠22週前，羊水過少可能導致胎兒肺部發育不良、肢體變形等問題。

產前破水的處理方式取決於懷孕週數和是否有其他併發症。處理的目標是降低感染風險，並根據胎兒成熟度決定生產時機。足月破水（37週或之後）：1根據胎位或其他剖腹產適應症決定生產方式。2若無感染或其他禁忌症，可考慮等待產兆自然發生。3若產兆未在一段時間內發生，建議引產。4若產婦有乙型鏈球菌帶菌，需給予足量抗生素。

早期早產破水（24-33+6週之前），若無感染或其他禁忌症，且胎兒及母體狀況良好，通常會採取保守性期待療法。若出現感染、胎兒窘迫或其他併發症，則需考慮生產。

